نشر الملياردير إيلون ماسك مقطع فيديو وهو يدخل مقر شركة تويتر في سان فرنسيسكو حاملاً حوض مغسلة، كما غيّر التعريف عن نفسه على حسابه في الموقع إلى "رئيس تويتر"، قبل أيام من المهلة النهائية لإتمام صفقة شرائه للشركة.

ولم يتّضح ما إذا كان ماسك قد التقى بأي شخص داخل المقر، لكن من المفترض أنه يعمل حالياً مع الشركة لاستكمال عملية الاستحواذ التي تبلغ قيمتها 44 مليار دولار.

ويتعيّن على ماسك إنهاء الصفقة بحلول يوم الجمعة، وإلا فإنه سيُواجه المحكمة لتخلّفه عن تنفيذ الاتفاق المبدئي الذي وقّعه مع "تويتر".

وكان ماسك قد تقدّم بعرض دون طلب من الشركة لشراء تويتر ووقّع اتفاقاً بهذا الشأن في أبريل/نيسان، لكنه عدَل عن رأيه بعد ذلك، ما دفع بتويتر إلى رفع دعوى قضائية ضدّه.

ومع اقتراب موعد المحاكمة في هذه القضية، أذعن ماسك وأعاد إحياء خطة الاستحواذ بشرط إرجاء إجراءات قانونية ضده.

وأفادت تقارير أن ماسك كان يجمع التمويل اللازم للصفقة منذ أن جمّد قاضٍ القضية مؤقتاً في 6 أكتوبر/تشرين أول.

وقال ماسك في يوليو/تموز إنه تراجع عن الصفقة لأنه تعرّض للتضليل من "تويتر" بشأن عدد الحسابات الوهمية على المنصة، وهي مزاعم رفضتها الشركة.

وسعت "تويتر" بدورها إلى إثبات أن ماسك كان يختلق أعذاراً للانسحاب من الاتفاق لمجرّد أنه بدّل رأيه.

وأشار ماسك خلال آخر إعلان أرباح "تيسلا" إلى أنه "متحمس بشأن الوضع المتعلق بتويتر".

وأضاف: "أعتقد أنه من الأصول التي ظلّت نوعاً ما ضعيفة لفترة طويلة ولكن لديها إمكانات رائعة، على الرغم من أنني ومستثمرين آخرين ندفع بشكل واضح أكثر مما ينبغي مقابل تويتر حالياً".