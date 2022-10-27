سياسة
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مونديال 2022.. وزير الخارجية البريطاني يدعو المثليين لاحترام ثقافة قطر
دعا وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي عشاق كرة القدم المثليين الذين سيحضرون كأس العالم في قطر إلى احترام خصوصية البلد المضيف وثقافته.
مونديال 2022.. وزير الخارجية البريطاني يدعو المثليين لاحترام ثقافة قطر
وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي / AP
27 أكتوبر 2022

قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إنه يجب على مشجّعي كرة القدم المثليين، الذين سيحضرون كأس العالم في قطر، أن يُظهِروا "القليل من المرونة" وأن يحترموا خصوصية البلد المضيف وثقافته.

ودعا كليفرلي في مقابلة مع محطة LBC المحلية، يوم الأربعاء، المشجعين الذين يسافرون من إنجلترا وويلز إلى "احترام الدولة المضيفة"، حيث يُعدّ النشاط المثليّ غير قانوني في قطر.

وكرّر وزير الخارجية رسالته، في مقابلة مع سكاي نيوز، وقال: "هذه دول إسلامية، لديها نقطة انطلاق ثقافية مختلفة جداً عنّا. أعتقد أنه من المهم عندما تكون زائراً لبلد أن تحترم ثقافة الدولة المضيفة".

وتأهّل منتخبا إنجلترا وويلز للبطولة، ما يعني أنهما سيلعبان ثلاث مباريات في المجموعات، بالإضافة إلى مباريات خروج المغلوب، إذا ما تأهلوا إلى الدور الثاني على الأقل.

وتُقام مباريات إنجلترا الثلاث الأولى في الدوحة والخور، وفي الريان. وتلعب ويلز مبارياتها الثلاث في المدينة الأخيرة.

وقال كليفرلي إنه سيحضر كأس العالم، مضيفاً أن بريطانيا لديها "شركاء مهمّون للغاية في الشرق الأوسط".

وكان حاكم قطر الأمير تميم بن حمد آل ثاني، قال إن بلاده تعرّضت "لحملة غير مسبوقة" من الانتقادات بشأن الاستعدادات لاستضافة البطولة.

وأضاف آل ثاني: "منذ فوزنا بشرف استضافة كأس العالم، تعرّضت قطر لحملة غير مسبوقة لم تشهدها أي دولة مضيفة، بلغ بعضها حدّ الافتراء".

كما وصف مسؤول حكومي، أن "قطر لا تتسامح مع ممارسة التمييز ضد أي شخص، وإن سياساتنا وما نتخذه من إجراءات قائمة على أساس من الالتزام والوفاء بحقوق الإنسان للجميع".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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