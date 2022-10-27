سياسة
2 دقيقة قراءة
"داعش" يتبنّى الهجوم على ضريح في شيراز الإيرانية.. ورئيسي: لن يمرّ دون حساب
أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم على ضريح "شاه جراغ" في مدينة شيراز الإيرانية، الذي أسفر عن مقتل 20 شخصاً وجرح آخرين، وأعلنت السلطات الإيرانية اعتقال اثنين من المسلّحين، بينما لا يزال الثالث طليقاً.
"داعش" يتبنّى الهجوم على ضريح في شيراز الإيرانية.. ورئيسي: لن يمرّ دون حساب
أسفر الهجوم على ضريح "شاه جراغ" عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصاً وجرح آخرين / AA
27 أكتوبر 2022

أعلن تنظيم داعش الإرهابي في بيان على حسابه في تيليغرام مسؤوليته عن الهجوم على ضريح شاه جراغ في مدينة شيراز الإيرانية، قائلاً إنه أدى "لوقوع عشرات القتلى والجرحى".

ونقلت وكالة "مهر" للأنباء الإيرانية (شبه رسمية) عن السلطات المحلية قولها إن ثلاثة مسلحين مجهولين اقتحموا ضريح "شاه جراغ" في مدينة شيراز، وفتحوا النار على الأشخاص الموجودين هناك.

وأضافت السلطات أن الهجوم أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصاً وجرح آخرين.

وأوضحت أن قوات الأمن في المدينة اعتقلت اثنين من المسلّحين، بينما لا يزال الثالث طليقاً، وفق الوكالة.

ونقلت وكالة "تسنيم" للأنباء (شبه رسمية) عن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قوله إن الهجوم "لن يمرّ دون حساب".

وقال رئيسي: "تظهر الواقعة أن أعداء إيران، بعد فشلهم في إحداث انقسام في صفوف الأمة الموحدة، ينتقمون من خلال العنف والإرهاب".

وأضاف: "هذا الشر بالتأكيد لن يمرّ دون حساب، وهيئات الأمن وإنفاذ القانون ستُلقّن مخططي هذا الهجوم درساً قاسياً".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us