أعلن تنظيم داعش الإرهابي في بيان على حسابه في تيليغرام مسؤوليته عن الهجوم على ضريح شاه جراغ في مدينة شيراز الإيرانية، قائلاً إنه أدى "لوقوع عشرات القتلى والجرحى".

ونقلت وكالة "مهر" للأنباء الإيرانية (شبه رسمية) عن السلطات المحلية قولها إن ثلاثة مسلحين مجهولين اقتحموا ضريح "شاه جراغ" في مدينة شيراز، وفتحوا النار على الأشخاص الموجودين هناك.

وأضافت السلطات أن الهجوم أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصاً وجرح آخرين.

وأوضحت أن قوات الأمن في المدينة اعتقلت اثنين من المسلّحين، بينما لا يزال الثالث طليقاً، وفق الوكالة.

ونقلت وكالة "تسنيم" للأنباء (شبه رسمية) عن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قوله إن الهجوم "لن يمرّ دون حساب".

وقال رئيسي: "تظهر الواقعة أن أعداء إيران، بعد فشلهم في إحداث انقسام في صفوف الأمة الموحدة، ينتقمون من خلال العنف والإرهاب".

وأضاف: "هذا الشر بالتأكيد لن يمرّ دون حساب، وهيئات الأمن وإنفاذ القانون ستُلقّن مخططي هذا الهجوم درساً قاسياً".