أقام وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح، استقبالاً خاصاً على شرف وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي، والوفد المرافق له على هامش اليوم الثاني من مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" السادس المنعقد في العاصمة الرياض بين 25-27 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وشارك مستثمرون ورجال أعمال رفيعو المستوى من المملكة العربية السعودية في الاستقبال الذي أقامه الوزير الفالح للوفد التركي فقط.

وأكد الفالح أن رجال الأعمال السعوديين سيستثمرون في تركيا ضمن مجالات مختلفة مثل التكنولوجيا والعقارات والطاقة.

وفي سلسلة تغريدات نشرها على تويتر، قال نباتي إنه شارك في الاستقبال الذي أقامه وزير الاستثمار السعودي على شرف الوفد التركي.

وأعرب نباتي عن سعادته حيال انعقاد اللقاءات الثنائية في أجواء ودية، مقدّماً شكره لممثلي عالم الأعمال بالسعودية، لا سيما الوزير الفالح، على كرم الضيافة.

وحول لقائه الثنائي مع الفالح، قال نباتي إنهما اتفقا على الخطوات الرامية لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي للحفاظ على الزخم المكتسب بفضل قنوات الحوار الفعال.

كما التقى الوزير نباتي على هامش المؤتمر رئيس شركة "ألستوم" للنقل والطاقة بمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط ووسط آسيا أندرو ديليون، ورئيس شركة العامرية للاستثمار العقاري بندر محمد العامري، والمدير التنفيذي لشركة "فرانكلين تمبلتون"، جينيفر جونسون.