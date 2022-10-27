أعلنت الأمم المتحدة أنها ستُطلق منصّة تتبُّع عامة في غضون أيام لرصد الأضرار التي لحقت بالمواقع الثقافية والتراثية والفنية في أوكرانيا منذ بدء الحرب، وذلك عبر استخدام صور الأقمار الاصطناعية قبل الحرب وبعدها ومطابقتها.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) إنها تحققت من تعرّض 207 مواقع ثقافية في أوكرانيا لأضرار منذ الحرب على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، تشمل 88 موقعاً دينياً و15 متحفاً و76 مبنى ذا اهمية تاريخية أو فنية و18 نصباً و10 مكتبات.

وقالت كريستا بيكات مديرة الثقافة والطوارئ في اليونسكو خلال مؤتمر صحافي في جنيف: "استنتاجنا هو أن الوضع سيئ وقد يستمر في التفاقم ليصبح أسوأ".

وحتى الآن لم تحدث أضرار لأي من مواقع التراث الإنساني العالمي السبعة في أوكرانيا.

وتعاونت اليونسكو لرصد الأضرار مع مركز الأمم المتحدة للأقمار الاصطناعية "يونوسات"، حيث ترسل المنظمة قائمة بالمواقع التي يُحتمل أن تتضرر إلى المركز استناداً إلى تقارير ميدانية.

وبعد ذلك تطلب من مؤسسات خاصة صور أقمار اصطناعية للمواقع التُقطت قبل الحرب، ويدرس فريق صغير من الخبراء في "يونوسات" الفوارق بين الصور وتقدير الفترة الزمنية التي حدث فيها الضرر.

وأضافت بيكات: "إنها تجربة اختبارية لمعرفة كيف يمكننا تجميع هذه المعلومات بشكل مفيد، وربما على المدى الطويل طموحنا هو توسيع نطاق التجربة خارج أوكرانيا ونقلها إلى مستوى عالمي".

وتعمل اليونسكو أيضاً مع متاحف في أوكرانيا في محاولة لمكافحة خطر حدوث عمليات نهب، وهي مشكلة شائعة خلال الحروب.

وناقشت اليونسكو مع كييف إمكان نقل قطع فنية وثقافية خارج البلاد طوال فترة الحرب، لكن بيكات أقرّت بصعوبة الأمر، حيث اقتصرت الخطوة الأولى على نقل مجموعات فنية إلى مناطق أكثر أماناً داخل أوكرانيا.