سياسة
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"هكذا يدخل الشيطان".. البابا يدعو القساوسة للتوقف عن مشاهدة المواد الإباحية
حثّ البابا فرنسيس خلال اجتماع مع طلبة اللاهوت والقساوسة في روما على الابتعاد عن مشاهدة المواد الإباحية قائلاً: "إنها خطيئة يقع اللوم فيها على العديد من الأشخاص العاديين والقساوسة والمتدينين. هكذا يدخل الشيطان".
"هكذا يدخل الشيطان".. البابا يدعو القساوسة للتوقف عن مشاهدة المواد الإباحية
حذّر بابا الفاتيكان فرنسيس القساوسة ورجال الدين من مشاهدة المواد الإباحية / AFP
27 أكتوبر 2022

حذر بابا الفاتيكان فرنسيس القساوسة ورجال الدّين من مشاهدة المواد الإباحية، داعياً إياهم لحذف تطبيقات البالغين التي تروّج لها.

كلام البابا جاء رداً على سؤال حول كيفية استخدام الأدوات الرقمية بشكل مسؤول لنشر رسالة مسيحية، وذلك خلال اجتماع مع طلبة اللاهوت والقساوسة في روما الأربعاء.

وشدد البابا على أنه لا يتحدث عن "المواد الإباحية الإجرامية" فحسب مثل تلك التي تتضمن الاعتداء على الأطفال، بل "المواد الإباحية العادية" أيضاً.

وقال البابا: "حتى القساوسة والراهبات يستسلموا للإغراء ويشاهدون المواد الإباحية على الإنترنت".

وحثّ البابا الطلاب القساوسة في روما على الابتعاد عن المواد الإباحية قائلاً: "إن القلب النقي الذي يستقبل يسوع كل يوم لا ينبغي أن يستقبل مثل هذه المعلومات الإباحية".

وأوضح أنه إذا تمكّن الرجال من حذف مثل هذه الأشياء من هواتفهم المحمولة، فيجب أن يقوموا بذلك لإبقاء الإغواء بعيداً عن أيديهم، مضيفاً: "أقول لكم إن هذا شيء يضعف الروح".

وفي عام 2020، تسبب إعجاب من حساب البابا على إنستغرام لصورة شبه عارية لعارضة الأزياء البرازيلية ناتاليا غاريبوتو بإحراج للفاتيكان.

وزعمت حينها أنها اكتسبت 600 ألف متابع نتيجة لذلك، ما دفع موظفي الفاتيكان لفتح تحقيق بالقضية.

وسبق أن كشف البابا أيضاً أنه حصل على هاتف محمول عندما أصبح أسقفاً قبل 30 عاماً ووصفه بأنه بحجم الحذاء. ومع ذلك، قال إنه أجرى مكالمة واحدة فقط مع أخته بواسطته.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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