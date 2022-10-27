قال مصدران إن شركة "توتال إنرجيز" الفرنسية والحكومة اللبنانية توصّلتا إلى اتفاق يمنح شركة النفط الفرنسية الكبرى سيطرة مؤقتة على منطقة بحرية للتنقيب عن الغاز، ويمهّد الطريق أمام مفاوضات مع قطر للحصول على حصة في المشروع.

وتنازعت شركة توتال والحكومة اللبنانية بشأن مصير حصّة مجموعة "نوفاتيك الروسية" البالغة 20% بعد أن أعلنت بيروت في سبتمبر/أيلول أن الشركة الروسية ستخرج من المشروع.

وقال المصدران إن بإمكان توتال إنرجيز الآن المضي في محادثات لإيجاد شريك جديد فيما يجب أن يكون هناك كونسورتيوم (ائتلاف تجاري) ثلاثياً قد تحصل فيه الدولة اللبنانية على نصيب من أي أرباح مالية استثنائية.

وأضافا أن هذا يسمح أيضاً للحكومة اللبنانية بأن تظلّ ملتزمة اتفاق ترسيم الحدود البحرية التاريخي مع إسرائيل، والذي دخل حيّز التنفيذ اليوم الخميس.

وتحدّث المصدران المطّلعان على تفاصيل الترتيب، بشرط عدم الكشف عن هويتيهما لأنهما غير مخوّل لهما بالتحدث علنا عن الأمر.

وأصدر مجلس الوزراء اللبناني قراراً في 21 أكتوبر/تشرين الأول بتخصيص الحصة التي كانت مملوكة سابقا لنوفاتيك إلى شركة تُسمّى "داجا 216"، ونقل حصة توتال إنرجيز البالغة 40% إلى شركة أخرى تُسمى "داجا 215".

ولم تُذكر تفاصيل حول من يسيطر على "داجا 215" و"داجا 216".

وقال المصدران لرويترز إن "داجا 215" و"داجا 216" تابعتان لشركة توتال إنرجيز.

وقال أحد المصدرين "إنهما مجرد شركتين ذواتي غرض خاص". وأضاف: "هذا يعطي توتال فعلياً وبشكل مؤقت 60% من الكونسورتيوم".

ولم تردّ توتال إنرجيز على الفور على سؤال عما إذا كانت تسيطر على "داجا 215" و"داجا 216".

وتُظهر السجلات الفرنسية الرسمية أن كلاً مِن "داجا 215" و"داجا 216" مسجلتان في نفس عنوان مقرّ توتال إنرجيز في منطقة لاديفونس التجارية بالعاصمة الفرنسية.

وقال مصدر بوزارة الطاقة اللبنانية إن "داجا 215" وداجا 216" كيانان انتقاليان.