سياسة
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ألمانيا تعتزم تقنين القنب للأغراض الترفيهية و"الصيادلة" تحذّر من مخاطره
قالت الحكومة الألمانية إنها تعمل على تقنين القنب الهندي للاستخدام الترفيهي بين البالغين، وأكدّت الحكومة أن تقنين القنب يمكن أن يحقق لألمانيا عائدات ضريبية سنوية وتوفيراً في التكاليف بنحو 4.7 مليار يورو ويخلق 27 ألف وظيفة جديدة.
ألمانيا تعتزم تقنين القنب للأغراض الترفيهية و"الصيادلة" تحذّر من مخاطره
ناشطون يطالبون بتقنين المرجوانا في مسيرة Hemp السنوية في برلين / Getty Images
27 أكتوبر 2022

وضعت حكومة المستشار الألماني أولاف شولتز خطة لتقنين استخدام القنب الهندي، وهي خطوة قالت إنها ستجعل ألمانيا واحدة من أولى الدول في أوروبا التي تفعل ذلك.

وقدّم وزير الصحة كارل لوترباخ ورقة أساسية حول التشريع المخطط لتنظيم التوزيع الخاضع للرقابة واستهلاك القنب للأغراض الترفيهية بين البالغين، وأكّد لوترباخ أن الخطط الحكومية قد تكون قانوناً سارياً بحلول عام 2024.

وسيسمح القانون للبالغين بحيازة 20 إلى 30 غراماً من القنب الترفيهي للاستهلاك الشخصي.

وأبرم التحالف الحكومي الحاكم في ألمانيا اتفاقاً العام الماضي لإصدار قانون خلال فترة مدتها أربع سنوات للسماح بالتوزيع المنظم للقنب في المتاجر المرخصة.

ولم يذكر لوترباخ جدولاً زمنياً محدداً للخطة.

وأضفى العديد من الدول الأوروبية بالفعل الشرعية على القنب لأغراض طبية محدودة، بما في ذلك ألمانيا منذ عام 2017.

ووفقًا للوترباخ، عندما يصبح القانون فعّالاً، سيُسمح للبالغين بالزراعة الذاتية للقنب بشكل محدود، وستُنهى التحقيقات والإجراءات الجنائية المتعلقة بقضايا القنب التي لن تعد غير قانونية.

وأكّد لوترباخ أن الحكومة ستفرض ضريبة استهلاك خاصة، وسوف تطور برامج تعليمية متعلقة بالقنب ومنع إساءة استخدامه.

ووفقاً لبحث أُجري العام الماضي، تقنين القنب يمكن أن يحقق لألمانيا عائدات ضريبية سنوية وتوفيراً في التكاليف بنحو 4.7 مليار يورو ويخلق 27 ألف وظيفة جديدة.

وقال لوترباخ إن نحو أربعة ملايين شخص استهلكوا القنب في ألمانيا العام الماضي، 25٪ منهم تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عاماً، مضيفاً أن خطة التقنين ستؤثر على السوق السوداء للقنب.

وأردف الوزير أن ألمانيا ستُقدّم الورقة إلى المفوضية الأوروبية للتقييم المسبق وستصوغ فقط قانوناً بمجرد موافقة المفوضية على الخطة.

تحذيرات من تفاقم مخاطر القنب

من جهتها، حذّرت جمعية الصيادلة الألمانية من المخاطر الصحية لتقنين القنب، وقالت إنها ستضع الصيدليات في نزاع طبي.

ولم ترحّب جميع الولايات الفيدرالية بخطة التقنين، فوزير الصحة في ولاية بافاريا حذّر من أن ألمانيا لا ينبغي أن تصبح وجهة لسياحة المخدرات في أوروبا.

لكن حزب الخضر الألماني قال إن عقوداً من حظر القنب أدت إلى تفاقم المخاطر.

وقال لارس مولر الرئيس التنفيذي لشركة ساينبيوتك SynBiotic الألمانية لصناعة القنب، إن خطوة الأربعاء كانت "أشبه بالفوز باليانصيب" لشركته.

وأضاف مولر: "عندما يحين الوقت، سنكون قادرين على تقديم نماذج شبيهة بالامتياز لمتاجر القنب بالإضافة إلى متاجرنا الخاصة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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