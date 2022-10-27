سياسة
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قراصنة روس يستهدفون موقع الكنيست الإسرائيلي ويسيطرون عليه لدقائق
تمكّن قراصنة روس من شنّ هجوم إلكتروني على موقع الكنيست الإسرائيلي، حيث نجحوا في السيطرة عليه لدقائق، قبل أن يعود للعمل، وفق ما ذكرت القناة “12” العبرية.
قراصنة روس يستهدفون موقع الكنيست الإسرائيلي ويسيطرون عليه لدقائق
الموقع الإلكتروني للكنيست تعرّض لهجوم سيبراني مطلع الأسبوع الجاري على يد مجموعة قراصنة روسية / AFP
27 أكتوبر 2022

كشف تقرير صحافي، مساء الأربعاء، أن الموقع الإلكتروني للكنيست، تعرّض لهجوم سيبراني مطلع الأسبوع الجاري، على يد مجموعة قراصنة روسية، نجحت في تعطيل الموقع لعدة دقائق.

ولفت التقرير الذي أوردته القناة 12 الإسرائيلية إلى أن مجموعة قراصنة روسية تُدعى "حاكنيت-الميليشيا الروسية" هي المسؤولة عن الهجوم الذي نُفّذ عبر إرسال أوامر عديدة إلى خوادم الموقع، الأمر الذي أدى إلى انهياره لفترة محدودة.

وبحسب التقرير فإن "أجهزة المراقبة والتحكم في الكنيست حدّدت موقع الهجوم الذي وقع ليلة الأحد-الاثنين، مطلع الأسبوع الجاري، والسيطرة عليه بسرعة وإعادة الوضع إلى طبيعته في وقت قصير".

وذكرت القناة الإسرائيلية، نقلاً عن وكالة "بلومبيرغ"، أن "حاكنيت" هي مجموعة من القراصنة الروس، مرتبطة بأجهزة الاستخبارات الروسية، والجهات الحكومية بما في ذلك مؤسسة الرئاسة، الكرملين.

وأفاد الموقع بأن مجموعة "حاكنيت" أوردت على حسابها في "تليغرام" بياناً قالت فيه إنها اختارت موقع الكنيست هدفاً لها "انتقاماً من إسرائيل لموقفها المتعلّق بالحرب في أوكرانيا".

كما أشارت المجموعة إلى أن استهداف موقع الكنيست يأتي رداً على التقارير التي تُفيد بأن إسرائيل زوّدت الأوكرانيين بمواد استخباراتية تسمح لهم بالتعامل مع المُسيّرات الإيرانية التي تستخدمها روسيا في أوكرانيا.

يأتي ذلك في ظلّ المخاوف الإسرائيلية من هجوم سيبراني واسع على أهداف إسرائيلية خلال انتخابات الكنيست المقرر إجراؤها يوم الثلاثاء المقبل، من "جهات إيرانية أو روسية" الأمر الذي يُحذّر منه مسؤولون في الشاباك.

وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن المقار الانتخابية قد تتعرض لهجمات سيبرانية من قراصنة تابعين لـ"جهات معادية" في محاولة للوصول إلى قواعد بيانات الناخبين الإسرائيليين.

وتصاعدت المخاوف لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية إزاء هجوم سيبراني محتمل، ومن أن يكون الهجوم على موقع الكنيست، مجرّد مقدمة بسيطة قد تُعبّر عما قد يحدث في يوم الانتخابات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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