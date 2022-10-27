سياسة
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تركيا: نعطي أولوية كبرى لمواجهة حملات دعاية التنظيمات الإرهابية
رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، يقول خلال حضوره "منتدى المراسل الحربي والصحافة في مناطق الأزمات" المنعقد في المديرية العامة لوكالة الأناضول، إن بلاده تعطي أولوية كبرى لمواجهة حملات دعاية الإرهاب.
تركيا: نعطي أولوية كبرى لمواجهة حملات دعاية التنظيمات الإرهابية
شدد ألطون على أن تركيا تولي أهمية كبرى لمواجهة حملات دعاية الإرهاب وإنهاء الحروب / AA
27 أكتوبر 2022

قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، إن بلاده تعطي أولوية كبرى لمواجهة حملات دعاية الإرهاب.

جاء ذلك في كلمة الخميس، خلال مشاركته في "منتدى المراسل الحربي والصحافة في مناطق الأزمات" المنعقد في المديرية العامة لوكالة الأناضول.

وأشاد ألطون بدورات وأعمال وكالة الأناضول في مجالات الدبلوماسية البيئية والإعلام الحربي، بفضل خبراتها التراكمية الطويلة منذ أكثر من 100 عام.

وأعرب عن بالغ فخره جراء تنظيم وكالة الأناضول دورات تدريبية للمراسلين الوافدين من مختلف أنحاء العالم، متقدماً بالشكر في هذا الصدد إلى جميع المساهمين في الدورات، وعلى رأسهم مدير الأناضول سردار قره غوز.

وأكد أن دورات المراسل الحربي تعد حاجة أساسية للمراسلين الذين سيؤدون مهامهم في مناطق الحروب والصراعات والأزمات.

ولفت إلى أهمية دور المراسل الحربي في توثيق آلام الناس خلال الحروب والأزمات والنزاعات، وتغيير مجرى الحروب.

وأوضح أنه يدعم تسمية "مراسل السلام" بدلاً من "المراسل الحربي"، لأن المراسلين أصحاب الضمير يمكنهم المساهمة في إنهاء الحرو ب والنزاعات والأزمات.

وأشار إلى أن تغطية مآسي اللاجئين في بحر إيجه نتيجة المعاملة غير الإنسانية لليونان، وإطلاع الرأي العام عليها، تندرج تحت تسمية "مراسل السلام".

وأفاد بأن مساعي الرئيس رجب طيب أردوغان الدبلوماسية السلمية على صعيد واسع من أجل وقف الحرب الروسية الأوكرانية، والقضية القبرصية، وأزمة اللاجئين، قدمت رؤية مهمة لـ"مراسل السلام".

وشدد على أن تركيا تولي أهمية كبرى لمواجهة حملات دعاية الإرهاب، وإنهاء الحروب، بالقدر ذاته من الأهمية التي توليها لضمان أمنها القومي وحماية حدودها والحد من المآسي الإنسانية في مناطق مختلفة من العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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