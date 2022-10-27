سياسة
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مرشد للمستثمرين.. "موصياد" التركية تُعرِّف بمكتب دعم الاستثمار الدولي
تحتضن مدينة إسطنبول التركية معرض "موصياد إكسبو" الشهار القادم الذي تعتزم من خلاله جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين، التعريف  بـ"مكتب دعم الاستثمار الدولي".
مرشد للمستثمرين.. "موصياد" التركية تُعرِّف بمكتب دعم الاستثمار الدولي
تقام فعاليات معرض "موصياد إكسبو 2022" بإسطنبول في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2022 / AA
27 أكتوبر 2022

تستعد جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين "موصياد" التركية للتعريف بـ"مكتب دعم الاستثمار الدولي MÜSİAD Invest "، و"مكتب التجارة"، على هامش معرض "موصياد إكسبو 2022".

وتقام فعاليات "موصياد إكسبو" التجاري المهم بنسخته الـ19 خلال الفترة بين 2 و 5 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في مدينة "توياب إسطنبول" للمعارض.

وقال الرئيس العام للجمعية محمود أصملي، إنهم سيرشدون رواد الأعمال الذين يرغبون في الانفتاح على الأسواق العالمية والأجانب الذين يريدون الاستثمار في تركيا.

وأشار أصملي، في بيان، الأربعاء، إلى أن جودة الإنتاج والإمكانات اللوجستية التي تتمتع بها تركيا توفر فرصاً كبيرة للمستثمرين الأجانب.

وذكر أن الجمعية تستهدف المساهمة في الرؤية المستقبلية لعام 2023 من خلال التعريف بـ"مكتب دعم الاستثمار الدولي" خلال المعرض "موصياد إكسبو 2022".

وأكد أن تركيا تعد ملاذاً آمناً للتجارة العالمية والإقليمية نظراً لإمكانات الإنتاج الكبيرة لديها، وأن موصياد ستكون بمثابة المرشد للمستثمرين الأجانب.

ولفت إلى أن "مكتب التجارة" التابع للجمعية، سيرشد رواد الأعمال والصناعيين الأتراك الراغبين في الانفتاح على الأسواق الدولية.

وأوضح أن معرض "موصياد إكسبو 2022" سيضفي ديناميكية على التجارة الإقليمية من خلال إقامة علاقات مع الوفود المشاركة من دول مثل السعودية والإمارات وقطر ومصر والمغرب والجزائر ونيجيريا وكينيا وأوغندا وجنوب إفريقيا.

وفي تصريح سابق، قال أصملي إن "موصياد إكسبو" سيشكل نقطة التقاء للوفود الصناعية والتجارية ورجال الأعمال القادمين من مختلف دول العالم.

وأضاف: "هناك مشاركة كبيرة من أوروبا وآسيا وإفريقيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستأخذ وفود أذربيجان وروسيا وقطر والسعودية والمغرب وإندونيسيا ونيجيريا وباكستان وإيران والجزائر مكانها في المعرض الذي يعد مركزاً للتجارة العالمية".

وأوضح أن أكثر من 60 وفد مبيعات سيزورون "موصياد إكسبو" بنسخته المرتقبة، مبيناً أنهم يستهدفون تحقيق روابط تجارية بقيمة 5 مليارات دولار خلال المعرض.

ووصف "موصياد إكسبو 2022" بأنه "قلب الدبلوماسية التجارية".

وأكد أصملي أن نسخة هذا العام من المعرض المذكور، سيشهد عقد قمة لسفراء دول مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية (D8)، مبيناً أن هذه الخطوة تعد الأولى من نوعها في تاريخ "موصياد إكسبو".

ومن الفعاليات غير المسبوقة في تاريخ المعرض، عرض مختلف منتجات الصناعات الدفاعية المحلية وفي مقدمتها الطائرة المسيرة "بيرقدار تي بي 2" والمركبة الطائرة "جزري".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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