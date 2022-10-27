أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، تسلمها نسخة من اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل عقب توقيع الطرفين عليه.

وذكرت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، أنها تسلمت نسخة من الاتفاق والإحداثيات البحرية الموقعة من كلا البلدين في مقر البعثة الأممية في الناقورة.

ووصفت فرونتسكا توقيع الاتفاق، في بيان بأنه "إنجاز تاريخي على مستويات عدة".

وأعربت عن أملها في أن يكون بمثابة "خطوة لبناء الثقة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وتأمين المنافع الاقتصادية لكلا البلدين".

وأوضحت المسؤولة الأممية أنها ستودِع وثائق الترسيم لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

وشددت على "مغزى هذا الاتفاق بالنسبة إلى لبنان، حيث أظهر القادة السياسيون وحدتهم لبلوغ هدف مشترك".

وأضافت: "الاتفاق يفتح صفحة جديدة للبنان بما قد يساعد على خلق زخم إيجابي لبناء توافق حول المصلحة الوطنية للبلاد".

وصباح الخميس، وقّع الرئيس اللبناني ميشيل عون، نص اتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الوفد الإسرائيلي وقّع أيضاً على الاتفاق بحضور أمريكي وأممي.

وأشارت إلى أن الوفود الإسرائيلية واللبنانية والأمريكية والأممية جلست في قاعة واحدة لكن على أربع طاولات منفصلة، وجرت المراسم بعيداً عن وسائل الإعلام.

وذكرت الهيئة أن الوفدين الإسرائيلي واللبناني سلما إلى الوسيط الأمريكي آموس هوكستين، وممثل عن الأمم المتحدة رسائل تؤكد قبول اتفاق ترسيم الحدود البحرية وإيداعه في الأمم المتحدة.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت في وقت سابق الخميس، على الاتفاق قبل أن يوقعه رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد.

ووفق بيان الرئاسة اللبنانية سلم الوفد اللبناني ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جوانا فرونيتسكا رسالة، وقّعها وزير الخارجية اللبناني تتضمن تأكيد الإحداثيات المرتبطة بالحدود البحرية اللبنانية، لإيداعها في الأمم المتحدة وفقاً للآليات المتبعة في قانون البحار.

ووفق مراسلة وكالة الأناضول، خرق زورق إسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية ما أدى إلى رفض دخول الوفد اللبناني لتسليم رسالة الاتفاق، إلا أنه جرى التواصل مع قوات اليونيفيل لتسوية الأمور وبالتالي دخل الوفد المقر، وهذا ما أدى إلى تأخر الاجتماع لأكثر من ساعة.

وفي 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعلن الرئيس عون موافقة بلاده لبنان على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، فيما وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد الاتفاق بـ"التاريخي".

وخاض لبنان وإسرائيل مفاوضات غير مباشرة استمرّت عامين بوساطة أمريكية حول ترسيم الحدود في منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي بالبحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومتراً مربعاً.