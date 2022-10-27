سياسة
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البنتاغون: روسيا تشكل تهديدات خطيرة إلا أن الصين تمثل التحدي الأساسي
وزارة الدفاع الأمريكية تقول إن الصين تمثل التحدي الأساسي بالنسبة إلى الولايات المتحدة، بينما تشكل روسيا تهديدات خطيرة. وأضافت الوزارة أن التحدي الأكثر شمولاً وخطورة للأمن القومي الأمريكي هو المساعي الصينية لإعادة تشكيل منطقة المحيطَين الهندي والهادئ.
البنتاغون: روسيا تشكل تهديدات خطيرة إلا أن الصين تمثل التحدي الأساسي
شددت وثيقة البنتاغون على الحاجة إلى التعاون مع الدول الحليفة لمواجهة المخاطر التي تشكلها الصين وروسيا / Reuters
27 أكتوبر 2022

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في وثيقة إستراتيجية صدرت الخميس إن الصين تمثل التحدي الأساسي بالنسبة إلى الولايات المتحدة، بينما تشكل روسيا تهديدات خطيرة.

وجاء في وثيقة استراتيجية الدفاع الوطني أن الصين "تمثل التحدي الأساسي والأكثر منهجية، في حين أن روسيا تشكل تهديدات خطيرة للمصالح القومية الحيوية للولايات المتحدة في الخارج وفي الوطن".

وأضافت الوثيقة أن "التحدي الأكثر شمولاً وخطورة للأمن القومي الأمريكي هو المساعي (الصينية) القسرية والمتزايدة العدوانية لإعادة تشكيل منطقة المحيطين الهندي والهادئ والنظام الدولي ليناسب مصالحها وخياراتها التسلطيّة".

وتسلط الوثيقة الضوء على الخطاب الصيني حول تايوان التي تعهدت بكين السيطرة عليها بالقوة إذا لزم الأمر، باعتباره عامل زعزعة للاستقرار يؤدي الى حصول تقديرات خاطئة ويهدد السلام في المنطقة.

واعتبرت الوثيقة أن التهديد الذي تشكله موسكو "ظهر مؤخراً من خلال الغزو الروسي الإضافي غير المبرر لأوكرانيا. وستدعم وزارة (الدفاع) الردع القوي للعدوان الروسي ضد المصالح القومية الحيوية للولايات المتحدة، بما في ذلك ضد حلفائنا في المعاهدة" المؤسسة لحلف شمال الأطلسي.

كما شددت على الحاجة إلى التعاون مع الدول الحليفة والشركاء الآخرين لمواجهة المخاطر التي تشكلها الصين وروسيا، قائلة إن مثل هذا التعاون "أساسي لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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