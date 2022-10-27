سياسة
2 دقيقة قراءة
بوتين: أردوغان زعيم قوي يعمل بما يتماشى مع مصالح تركيا وشعبها
أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره التركي رجب طيب أردوغان وسياساته، خلال مشاركته في الجلسة العامة لمنتدى "فالداي" بالعاصمة موسكو الخميس. وقال إن أردوغان "رئيس قوي ومتين يعمل بما يتماشى مع مصالح تركيا وشعبها واقتصادها".
بوتين: أردوغان زعيم قوي يعمل بما يتماشى مع مصالح تركيا وشعبها
خلال كلمته في المنتدى أشاد بوتين بنظيره التركي رجب طيب أردوغان وسياساته / Reuters
27 أكتوبر 2022

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن نظيره التركي رجب طيب أردوغان زعيم قوي ومتين يعمل بما يتماشى مع مصالح تركيا وشعبها واقتصادها.

جاء ذلك في كلمة مصورة، خلال مشاركته في الجلسة العامة لمنتدى "فالداي"، تناول فيها القضايا السياسية والاقتصادية الملحة التي يواجهها العالم.

وأوضح: "الرئيس أردوغان زعيم قوي ومتين، يعمل بما يتماشى مع مصالح الشعب التركي واقتصاد تركيا، وما يؤكد هذا الكلام هو موقفه من الطاقة وبناء خط أنابيب السيل التركي للغاز".

وأشار بوتين إلى أنه اقترح إنشاء مركز غاز للمستهلكين الأوروبيين في تركيا، مضيفاً: "تركيا وافقت على هذا العرض بما يتفق مع مصالحها الخاصة".

وبيّن أن المصالح الروسية والتركية تتداخل في قطاعات السياحة والبناء والزراعة.

وتابع: "لهذا السبب لا يسمح أردوغان لنفسه بأن يكون عبئاً وأن يعمل لصالح دولة ثالثة، كما أنه يدافع عن مصالح بلاده الخاصة أثناء الحوار معنا، تركيا وأردوغان ليسا مجرد شريكين بسيطين، حيث يتم اتخاذ القرارات بيننا بعد مفاوضات طويلة وصعبة".

وأردف بوتين: "كلا الجانبين لديه رغبة في التفاهم، ولذلك يمكننا الاتفاق، وفي هذا الأمر فإن أردوغان شريك ثابت وموثوق، وهذه أهم سماته".

وأضاف: "أردوغان يكافح من أجل القرارات التي تراها حكومته مناسبة، نحن أيضاً نكافح من أجل اتخاذ القرارات المناسبة لنا، يمكننا إيجاد حلول حتى في أكثر القضايا الحساسية مثل: سوريا، والأمن، والاقتصاد، والبنية التحتية، لقد تمكنا حتى الآن من القيام بذلك.إن أهم ما يميز علاقاتنا هو الموثوقية والاستقرار ".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us