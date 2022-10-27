قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن نظيره التركي رجب طيب أردوغان زعيم قوي ومتين يعمل بما يتماشى مع مصالح تركيا وشعبها واقتصادها.

جاء ذلك في كلمة مصورة، خلال مشاركته في الجلسة العامة لمنتدى "فالداي"، تناول فيها القضايا السياسية والاقتصادية الملحة التي يواجهها العالم.

وأوضح: "الرئيس أردوغان زعيم قوي ومتين، يعمل بما يتماشى مع مصالح الشعب التركي واقتصاد تركيا، وما يؤكد هذا الكلام هو موقفه من الطاقة وبناء خط أنابيب السيل التركي للغاز".

وأشار بوتين إلى أنه اقترح إنشاء مركز غاز للمستهلكين الأوروبيين في تركيا، مضيفاً: "تركيا وافقت على هذا العرض بما يتفق مع مصالحها الخاصة".

وبيّن أن المصالح الروسية والتركية تتداخل في قطاعات السياحة والبناء والزراعة.

وتابع: "لهذا السبب لا يسمح أردوغان لنفسه بأن يكون عبئاً وأن يعمل لصالح دولة ثالثة، كما أنه يدافع عن مصالح بلاده الخاصة أثناء الحوار معنا، تركيا وأردوغان ليسا مجرد شريكين بسيطين، حيث يتم اتخاذ القرارات بيننا بعد مفاوضات طويلة وصعبة".

وأردف بوتين: "كلا الجانبين لديه رغبة في التفاهم، ولذلك يمكننا الاتفاق، وفي هذا الأمر فإن أردوغان شريك ثابت وموثوق، وهذه أهم سماته".

وأضاف: "أردوغان يكافح من أجل القرارات التي تراها حكومته مناسبة، نحن أيضاً نكافح من أجل اتخاذ القرارات المناسبة لنا، يمكننا إيجاد حلول حتى في أكثر القضايا الحساسية مثل: سوريا، والأمن، والاقتصاد، والبنية التحتية، لقد تمكنا حتى الآن من القيام بذلك.إن أهم ما يميز علاقاتنا هو الموثوقية والاستقرار ".