سياسة
2 دقيقة قراءة
أردوغان يجري حراكاً دبلوماسياً مكثفاً مطلع نوفمبر.. تعرّف أجندته
يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مطلع الشهر القادم، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ورئيس الوزراء السويدي، في إطار حراك دبلوماسي مكثف تقوده أنقرة، لتباحث عدة ملفات، أهمها مسار العضوية بالناتو.
أردوغان يجري حراكاً دبلوماسياً مكثفاً مطلع نوفمبر.. تعرّف أجندته
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يلتقي الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرغ مطلع نوفمبر/شرين الثاني في إسطنبول / Reuters
27 أكتوبر 2022

يجري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حراكاً دبلوماسياً مكثفاً مطلع نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، أبرزه لقاؤه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرغ، في إسطنبول اليوم الرابع من الشهر نفسه.

ومن المرتقب أن يستقبل الرئيس أردوغان، ستولتنبرغ الجمعة المقبل، حيث من المتوقع خلال الاجتماع مناقشة مسار عضوية السويد وفنلندا بالناتو، إضافة إلى بحث مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية.

كما يستقبل أردوغان، رئيس الوزراء السويدي الجديد أولف كريسترسون، بالعاصمة أنقرة في 8 نوفمبر/تشرين الثاني، وفق ما ذكرته مصادر في دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية، للأناضول، الخميس.

وأضافت المصادر أن أردوغان وكريسترسون سيناقشان العلاقات التركية السويدية، وعضوية ستوكهولم في حلف الناتو، وذلك بعد مباحثاتهما الهاتفية أمس الأربعاء.

وخلال اتصال هاتفي أمس، هنأ أردوغان، كريسترسون بتوليه منصبه، معرباً عن سعادته باستضافته بأنقرة، وذلك في معرض تطرق الرئيس التركي إلى برقية تلقاها من رئيس وزراء السويد في 19 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي.

وأوضح أردوغان أن المذكرة الثلاثية التي تخص عضوية السويد وفنلندا في حلف الناتو، ستكون بمثابة مرشد للمرحلة القادمة، وفق بيان سابق لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وشدد على أنه "من المصلحة المشتركة أن لا تكون عضوية السويد في الناتو، وعلاقاتها الثنائية مع تركيا، رهينة للتنظيمات الإرهابية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us