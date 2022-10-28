سياسة
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زيلينسكي يعلن إسقاط 23 مُسيّرة خلال يومين ويستنهض معنويات شعبه
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده أسقطت 23 طائرة مُسيّرة في اليومين الماضيين، في حين قال وهو يقف في الظلام إن الهجمات الروسية واسعة النطاق على محطات الكهرباء لن تتمكن من الروح المعنوية للشعب الأوكراني.
زيلينسكي يعلن إسقاط 23 مُسيّرة خلال يومين ويستنهض معنويات شعبه
زيلينسكي واقفاً في الظلام: القصف لن يحطم معنوياتنا   / AA
28 أكتوبر 2022

وقف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الخميس في الظلام بجانب حطام طائرة مُسيّرة أُسقطت ليلقي خطابه الليلي المصور الذي تعهد فيه بأن الهجمات الروسية واسعة النطاق على محطات الكهرباء لن تتمكن من الروح المعنوية للشعب الأوكراني.

وقال زيلينسكي إن كييف أسقطت 23 طائرة مُسيّرة في اليومين الماضيين.

وأطلقت روسيا عشرات الصواريخ والطائرات المُسيّرة على شبكة توليد الكهرباء في أوكرانيا في الأسبوعين الماضيين، مما تسبب بأضرار كبيرة وتسبب بانقطاع التيار الكهربائي.

وقال زيلينسكي: "القصف لن يحطمنا، سماع نشيد العدو على أرضنا يخيفنا أكثر من صوت صواريخ العدو في سمائنا. نحن لا نهاب الظلام".

وقال مسؤول كبير في وقت سابق الخميس إن كييف وأربع مناطق أخرى قد تضطر إلى قطع إمدادات الكهرباء لفترة أطول مما كان مخططا له بعد الضربات الروسية. وقال زيلينسكي إن روسيا شنّت حتى الآن أكثر من 8000 ضربة جوية وأطلقت 4500 صاروخ.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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