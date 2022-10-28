قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الولايات المتحدة لم ترَ حتى الآن ما يشير إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرر استخدام "قنبلة قذرة".

وأضاف أوستن في تصريحات للصحفيين أن هناك مخاوف مستمرة من أن الصراع في أوكرانيا قد يتصاعد، مضيفاً أن هذا هو السبب في أنه من الأهمية بمكان بالنسبة للولايات المتحدة أن تُبقي خطوط الاتصال مفتوحة مع الحلفاء ومع روسيا.

وتابع أوستن، الذي كان تحدث إلى نظيره الروسي مرتين الأسبوع الماضي، قائلاً: ”سنستمر في نقل رسالة مفادها أن أي استخدام لسلاح من هذا النوع، أو حتى الحديث عن استخدام سلاح من هذا النوع، أمر خطير وغير مسؤول”.

وأردف قائلاً: ”من المهم التأكد من أننا نتحدث إلى الخصوم والحلفاء على حد سواء، ونتأكد من أننا نخمد الحديث الخطير”.

ورداً على سؤال عما إذا كانت هناك مخاوف من أن تستخدم روسيا تدريباتها النووية المقبلة كغطاء لضربة داخل أوكرانيا، قال أوستن ”إنه شيء نواصل مراقبته. ولم نرَ ما يجعلنا نعتقد في هذه المرحلة أن هذا نوع من نشاط التغطية”.

بدوره، عبّر الرئيس الأمريكي جو بايدن عن شكه فيما قاله بوتين عن أنه لا ينوي استخدام سلاح نووي في أوكرانيا.

وفي خطاب ألقاه أمس الخميس، أصرّ بوتين على أن روسيا لم تُهدد باستخدام الأسلحة النووية وأنها ردت فقط على "الابتزاز" النووي من القادة الغربيين.

وقال بايدن في مقابلة مع شبكة نيوز نيشن: "إذا لم تكن لديه النية، فلماذا يواصل الحديث عن الأمر؟ لماذا يتحدث عن القدرة على استخدام سلاح نووي تكتيكي؟"، وأضاف أن طريقة تناول بوتين للأمر "خطيرة جداً".

وزعمت موسكو مراراً أن أوكرانيا تستعدّ لاستخدام ”قنبلة قذرة”، وهي قنبلة متفجرة تحتوي على مواد مشعة، على أراضيها.

ونفى مسؤولون غربيون هذا الادعاء باعتباره معلومات مضللة ربما صيغت كذريعة لروسيا لتبرير تصعيدها العسكري.

نفي روسي

في السياق، نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، وجود أي نيّة لاستخدام أسلحة نووية في أوكرانيا، لكنه وصف الصراع هناك بأنه جزء من جهود الغرب لتأكيد هيمنته العالمية، والتي أكد أن مصيرها الفشل.

وفي كلمته للمشاركين في النسخة الـ19 من منتدى فالداي، الذي يشارك فيه نخبة من خبراء السياسة الخارجية الدولية، قال بوتين إنه من غير المُجدي أن تضرب روسيا أوكرانيا بأسلحة نووية.

وأضاف: ”لا نرى أيّ داعٍ لذلك. لا جدوى من ذلك، لا سياسياً ولا عسكرياً”.

وفي خطاب طويل مليء بالانتقادات اللاذعة ضد الولايات المتحدة وحلفائها، اتهم بوتين الولايات المتحدة وحلفاءها بمحاولة إملاء شروطهم على دول أخرى في لعبة هيمنة ”خطيرة ودموية وقذرة”.

تدقيق مستقل

إلى ذلك، ستزور الوكالة الدولية للطاقة الذرية موقعَين أوكرانيين هذا الأسبوع بناء على طلب كييف، بحسب بيان للهيئة، الخميس، فيما يتهم بوتين أوكرانيا بتدمير أدلة تُظهر تطويرها "قنبلة قذرة".

وأوضح المدير العام للوكالة الأممية رافايل غروسي أن "المفتّشين سيُجرون عملية تدقيق مستقلة (...) للكشف عن أي تحويل لمواد نووية".

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع إجراء تفتيش "في الأيام المقبلة"، دون مزيد من التفاصيل.

وأكدت الوكالة، الخميس، أنها فتشت أحد الموقعين "قبل شهر" مؤكدة أنه "لم يُعثر على أي نشاط نووي غير معلن".

وكان بوتين قد دعا الوكالة في وقت سابق الخميس لإرسال بعثة إلى أوكرانيا "في أسرع وقت". وقال إن أوكرانيا تريد استخدام سلاح مُشعٍ "لتتمكن من القول لاحقاً إن روسيا هي التي نفذت ضربة نووية".

وتتكون القنبلة الإشعاعية أو "القنبلة القذرة" من متفجرات تقليدية محاطة بمواد مشعة معدة للانتشار في الهواء وقت الانفجار.

وأوضحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيانها أنه "نظراً لأهمية الملف وإلحاحه"، فإنها ستنشر استنتاجاتها بسرعة إضافة إلى التقرير المعتاد الذي يُقدّم إلى مجلس المحافظين.

واعتبرت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن الخميس أن اتهامات روسيا بتورط واشنطن في تطوير مزعوم لأسلحة بيولوجية في أوكرانيا "محض افتراء".

وقالت ليندا توماس غرينفيلد: "نعلم جميعاً أن هذه الادعاءات هي محض افتراء، طُرحت دون أي دليل". وأضافت: "لكن عليَّ أن أغتنم هذه الفرصة لأوضح الأمور: أوكرانيا ليس لديها برنامج أسلحة بيولوجية، الولايات المتحدة ليس لديها برنامج أسلحة بيولوجية".