سياسة
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كوريا الشمالية تطلق صاروخين بالستيين نحو البحر وواشنطن تحذّر من النووي
أطلقت كوريا الشمالية صاروخين بالستيين قصيري المدى باتجاه البحر في أول إطلاق لأسلحة بالستية في غضون أسبوعين، بينما حذّر الجيش الأمريكي كوريا الشمالية من أنّ استخدام الأسلحة النووية ”سيؤدي إلى نهاية هذا النظام ”.
كوريا الشمالية تطلق صاروخين بالستيين نحو البحر وواشنطن تحذّر من النووي
كوريا الشمالية تطلق صاروخين بالستيين نحو البحر وواشنطن تحذّر من النووي / Others
28 أكتوبر 2022

قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين بالستيين قصيري المدى قبالة ساحلها الشرقي اليوم الجمعة، بينما تختتم سول تدريبات كبيرة استمرت نحو أسبوعين بهدف ردع جارتها.

يأتي الإطلاق في وقت تتزايد فيه المخاوف من أن تكون بيونغيانغ تستعد لإجراء أول تجربة نووية منذ عام 2017، كما أنه الأحدث في عام شهد عدداً غير مسبوق من تجارب الإطلاق، سواء لصواريخ قصيرة المدى أو صواريخ بالستية عابرة للقارات أو غيرها.

وقالت هيئة الأركان المشتركة لجيش كوريا الجنوبية إن الصاروخين البالستيين قصيري المدى أُطلقا من منطقة تونجتشون بإقليم كانجوون على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية، بعد أربعة أيام من إطلاق البلدين طلقات تحذيرية قبالة الساحل الغربي وسط التوتر المتصاعد.

وأضافت الهيئة في بيان: "جيشنا يحافظ على وضع التأهب الكامل"، مضيفة أنها عززت إجراءات المراقبة والأمن بينما تنسّق بشكل وثيق مع الولايات المتحدة.

وقالت قيادة منطقة المحيطين الهندي والهادي بالجيش الأمريكي في بيان إن الإطلاق لم يشكل تهديداً مباشراً للولايات المتحدة أو حلفائها.

لكنها أضافت أنه "يسلّط الضوء على التأثير المزعزع للاستقرار" لبرامج كوريا الشمالية غير المشروعة لأسلحة الدمار الشامل والصواريخ البالستية.

ومن المقرر أن تُنهي القوات الكورية الجنوبية اليوم الجمعة تدريبات "هوجوك 22" الميدانية التي استمرت 12 يوماً وتضمّنت بعض المناورات مع القوات الأمريكية، بينما من المقرر أن تبدأ الطائرات الكورية الجنوبية والأمريكية تدريبات كبيرة يوم الاثنين.

وكانت كوريا الشمالية قد قالت إن عمليات إطلاق الصواريخ الأخيرة كانت احتجاجاً على المناورات المشتركة التي تقول إنها استفزازية وبمثابة تدريب على غزو.

وتقول سول وواشنطن إن المناورات دفاعية وضرورية لمواجهة تهديدات بيونغيانغ.

وتعتقد الولايات المتحدة وحلفاؤها أن كوريا الشمالية قد تكون على وشك استئناف تجارب القنابل النووية للمرة الأولى منذ عام 2017.

وقال رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول إن بيونغيانغ أكملت جميع الاستعدادات الفنية اللازمة لتفجير تحت الأرض في موقع الاختبارات بونغي-ري، والمغلق رسمياً منذ عام 2018.

وأجرت كوريا الشمالية ستّ تجارب نووية هناك بين عامي 2006 و2017.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي يوم الخميس، إن إجراء بيونغيانغ تجربة نووية سابعة سيكون بمثابة "تأكيد لبرنامج يتحرّك بكامل قوته إلى الأمام بطريقة تثير قلقاً بالغاً".

وأضاف: "الكل يحبس أنفاسه... إجراء مزيد من الاختبارات يعني بالطبع أنهم يحسنون الاستعدادات وبناءت رسانتهم".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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