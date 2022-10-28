قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية السعودية إن الشركة وقّعت اتفاقاً مع ليليوم الألمانية لصناعة الطائرات الكهربائية لشراء ما يصل إلى 100 طائرة لاستخدامها في شبكة الخطوط السعودية المحلية، وفق ما ذكرت "فوربس".

وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية إبراهيم كوشي إن الطائرات ستمثل خدمة مميزة لنقل ما بين أربعة وستة ركاب.

وأضاف أن هذا يوضح التزام الخطوط السعودية الاستدامة، لأن الطائرات كهربائية 100 في المئة، وأن شركته هي أول شركة طيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تستخدم هذه الطائرات كجزء من شبكتها.

وأضاف أن من المتوقع الحصول على شهادة الاعتماد من الجهات التنظيمية في عام 2025.

ومضى كوشي أن الشركتين لم تتفقا على السعر بعد لأنه لم يجري الانتهاء من الشروط التجارية.

والشهر الماضي، قالت ليليوم، التي تتنافس في سوق مزدحمة بالفعل لصناعة طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية، إنها تخطط لتعزيز قدرتها الإنتاجية بما يسمح لها بصناعة نحو 400 طائرة سنوياً، مع الاستفادة من برامج تهدف إلى دعم الأبحاث العامة.

وتأثر قطاع الطائرات الكهربائية، حديث العهد، بتحديات الحصول على شهادات الاعتماد وتمويل الابتكارات مثل تكنولوجيا البطاريات الجديدة. وانخفضت أسهم ليليوم 73% تقريبا حتى الآن هذا العام.

وفي مقابلة بعد إعلان الخطوط السعودية، قال كوشي "خلال هذا العام"، ستتطلع الشركة إلى دخول شبكتها التجارية حيز التشغيل.

ومضى قائلاً: "سننظر أيضاً في البنية التحتية المطلوبة"، مضيفاً أنه نظراً لأنّ هذه الطائرات يمكنها الإقلاع والهبوط عمودياً، فهي لا تتطلب مطارات.

وقال: "الأمر أشبه بميناء به محطات للشحن، صعود ونزول للركاب، وسيتطلب ذلك بنية تحتية كاملة".

وذكر كوشي أمام مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في السعودية أن المستثمرين من القطاعين العام والخاص سيكون لديهم فرصة للمشاركة في بناء مثل هذه البنية التحتية.

وقال إن الخطوط السعودية تُجري محادثات مع شركتي إيرباص وبوينغ بشأن طلبيات شراء طائرات لها ولشركة طيران جديدة تعتزم المملكة إنشاءها.