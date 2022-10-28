توعّدت الإدارة الأمريكية روسيا بـ"ردٍ مناسب" على أي هجوم قد تستهدف به الأخيرة الأقمار الصناعية المدنية للولايات المتحدة.

وقال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، إن أي هجوم على البنية التحتية الأمريكية "سيُقابل برد مناسب للتهديد الذي يشكله عليها".

وأكّد كيربي، في مؤتمر صحفي، أن حرب روسيا على أوكرانيا "استفزازية وخطيرة".

وأضاف: "سنواصل دعم أوكرانيا، لقد كنا منفتحين للغاية وصادقين في هذا الشأن، ولن يتغير شيء بشأن هذا النهج".

وجاءت تصريحات كيربي بعد يوم واحد من إعلان قسطنطين فورونتسوف، نائب مدير شؤون الحد من الأسلحة وحظر الانتشار النووي في الخارجية الروسية، أن الأقمار الصناعية الأمريكية قد تصبح "أهدافاً مشروعة" إن استُخدمت في النزاع بأوكرانيا.

وقال الدبلوماسي الروسي إن استخدام الأقمار الصناعية المدنية "يشكل مشاركة غير مباشرة في النزاعات العسكرية".