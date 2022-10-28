افتُتح أول مسجد موّلت بناءه رئاسة الشؤون الدينية التركية في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية.

وقال بيان صادر عن مستشارية الشؤون الدينية التركية في واشنطن: "جُدد منزل في حديقة مساحتها دونمين تبرّع به أحد مواطنينا الخيّرين، وحُوّل إلى مسجد بمساهمة مواطنينا في هيوستن".

وأضاف البيان: "حضر مراسم افتتاح المسجد نائب رئيس الشؤون الدينية، سليم أرغون والقنصل العام في هيوستن سرهاد فارلي، ومستشار الخدمات الدينية في سفارة واشنطن بلال كوشبينار، وملحق الخدمات الدينية بلال باش ومسؤولون آخرون".

وخلال المراسم أكّد باش أهمية المسجد الذي افتُتح، حيث يُعدّ أول مسجد تابع للشؤون الدينية في الولايات الجنوبية للولايات المتحدة الأمريكية.

وحضر مراسم الافتتاح أيضاً قادة الرأي من الجاليات المسلمة الأخرى في هيوستن ومواطنون أتراك.