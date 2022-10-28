سياسة
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طالبة تركية تتعرض للعنصرية من مستشفى في ألمانيا.. ما القصة؟
رفض مستشفى ألماني طلب تدريب طالبة تركية تبلغ 14 عاماً، مُعللة ذلك بأن "اتحاد المستشفيات يُعرف بأنه هيكل مسيحي وبالتالي لا يقبلون ارتداء الموظفين الحجاب".
طالبة تركية تتعرض للعنصرية من مستشفى في ألمانيا.. ما القصة؟
مستشفى ألماني يرفض طلب تدريب طالبة تركية بسبب ارتدائها الحجاب
28 أكتوبر 2022

رفض مستشفى في ألمانيا طلب التدريب الداخلي لطالبة تركية تبلغ من العمر 14 عاماً، بسبب ارتدائها الحجاب.

وقالت الطالبة في حديثها إلى ممثل TRT بألمانيا: "عدت إلى المنزل والدموع في عيني".

تواصلت الطالبة التركية مع مسؤولي المستشفى في معرض التدريب الذي أُقيم بمدرسة في مدينة هيرنه منذ نحو شهر.

"سألوني أول شيء إذا ما كنت سأخضع للتدريب بالحجاب أم لا"

اتصلت الطالبة بالمستشفى عبر الهاتف لتحديد موعد لإجراء مقابلة بشأن التدريب.

وأضافت: "كان السؤال الأول الذي سُئلت عنه هو ما إذا كنت سأخضع حقاً للتدريب وأنا ارتدي الحجاب أم لا"، فأجابت الطالبة بـ"نعم" على هذا السؤال فرُفض طلبها.

وعبّرت الطالبة التركية عن حزنها وصدمتها بقولها: "لم أكن أعرف ماذا أقول في تلك اللحظة وماذا أفعل بعد هذا الخطاب العنصري".

"المستشفى يقف وراء القرار"

وتواصل ممثل TRT بجمعية المستشفيات البروتستانتية هيرن/ كاستروب-روكسل، عقب القرار.

وقال مسؤول الجمعية في بيان "إن اتحاد المستشفيات يُعرف بأنه مؤسسة مسيحية وبالتالي لا يقبلون ارتداء الموظفين الحجاب".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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