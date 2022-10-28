رفض مستشفى في ألمانيا طلب التدريب الداخلي لطالبة تركية تبلغ من العمر 14 عاماً، بسبب ارتدائها الحجاب.

وقالت الطالبة في حديثها إلى ممثل TRT بألمانيا: "عدت إلى المنزل والدموع في عيني".

تواصلت الطالبة التركية مع مسؤولي المستشفى في معرض التدريب الذي أُقيم بمدرسة في مدينة هيرنه منذ نحو شهر.

"سألوني أول شيء إذا ما كنت سأخضع للتدريب بالحجاب أم لا"

اتصلت الطالبة بالمستشفى عبر الهاتف لتحديد موعد لإجراء مقابلة بشأن التدريب.

وأضافت: "كان السؤال الأول الذي سُئلت عنه هو ما إذا كنت سأخضع حقاً للتدريب وأنا ارتدي الحجاب أم لا"، فأجابت الطالبة بـ"نعم" على هذا السؤال فرُفض طلبها.

وعبّرت الطالبة التركية عن حزنها وصدمتها بقولها: "لم أكن أعرف ماذا أقول في تلك اللحظة وماذا أفعل بعد هذا الخطاب العنصري".

"المستشفى يقف وراء القرار"

وتواصل ممثل TRT بجمعية المستشفيات البروتستانتية هيرن/ كاستروب-روكسل، عقب القرار.

وقال مسؤول الجمعية في بيان "إن اتحاد المستشفيات يُعرف بأنه مؤسسة مسيحية وبالتالي لا يقبلون ارتداء الموظفين الحجاب".