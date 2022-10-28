سياسة
2 دقيقة قراءة
ضجّة في تل أبيب.. جندي إسرائيلي ينحاز للفلسطينيين خلال مواجهات مع الجيش
أثارت مواجهات بين مواطنين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية ضجّة في تل أبيب بسبب انحياز جندي إسرائيلي للفلسطينيين وإلقائه الحجارة على الجنود.
ضجّة في تل أبيب.. جندي إسرائيلي ينحاز للفلسطينيين خلال مواجهات مع الجيش
الضفة الغربية / Reuters
28 أكتوبر 2022

اعتقلت السلطات الإسرائيلية، الجمعة، جندياً في الجيش الإسرائيلي بعد اتهامه بإلقاء حجارة على جنود آخرين بالجيش بالقرب من مستوطنة "أفيجيل" جنوبي مدينة الخليل بالضفة الغربية.

والجندي المذكور الذي كان في إجازة اعتيادية وصل إلى المكان مع عدد من نشطاء اليسار الإسرائيلي، وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إلى أن الجندي اعتُقل خلال مواجهات بين مواطنين فلسطينيين ونشطاء يسار إسرائيليين من جهة، وجنود جيش الاحتلال من جهة أخرى.

واندلعت المواجهات التي انحاز فيها الجندي لصفوف الفلسطينيين، بعد أن سعى الفلسطينيون لقطف ثمار زيتون من مزارعهم رغم رفض الجيش الإسرائيلي السماح لهم.

وأثارت تلك المواجهات على غرابتها ردود فعل واسعة بإسرائيل، إذ قال وزير الدفاع بيني غانتس: "أدين وبشدة إلقاء الحجارة على قوات الجيش الإسرائيلي على يد مواطنين إسرائيليين وفلسطينيين".

وقال: "يدور الحديث عن حدث خطير وسيُعالج بالشكل المطلوب، لن نسمح لأي أحد بأن يهاجم جنود الجيش الإسرائيلي الذين يمارسون عملهم من أجل أمن إسرائيل".

من جانبه، عقب رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي على الحدث بالقول: "حدث خطير جداً، هذا تصرّف إجرامي مخجل يتطلب منا حكماً سريعاً. جنودنا يعملون للدفاع عن مواطني إسرائيل ومن غير الطبيعي أن يقوم هؤلاء المواطنون بمهاجمتهم".

وقال ناطق باسم الجيش للصحيفة: "جنودنا تعرّضوا لاعتداء على يد إسرائيليين وفلسطينيين، أحد المشتبهين بإلقاء الحجارة هو جندي في إجازة، وقد جرى اعتقاله على يد القوات في نفس المكان وأحيل فوراً إلى جهاز الشرطة".

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us