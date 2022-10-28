سياسة
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مطار إسطنبول الأول أوروبياً.. والمدينة تستقبل نحو 12 مليون سائح
تصدر مطار إسطنبول المطارات الأوروبية باستقبال 20 مليون مسافر للربع الثالث من عام 2022، وفقاً لإحصاءات المجلس الدولي للمطارات الأوروبية. كانت مدينة إسطنبول قد استقبلت 11 مليوناً و787 ألفاً و834 سائحاً أجنبياً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.
مطار إسطنبول الأول أوروبياً.. والمدينة تستقبل نحو 12 مليون سائح
يعد مطار إسطنبول أكثر المطارات ازدحاماً في أوروبا خلال الفترة المذكورة متجاوزاً مطارات لندن، وباريس وأمستردام / AA
28 أكتوبر 2022

حلّ مطار إسطنبول الدولي في المركز الأول بين مطارات أوروبا من حيث عدد المسافرين في الربع الثالث من العام الجاري.

ووفقاً لبيان صادر عن المجلس الدولي للمطارات الأوروبية (ACI Europe) فقد تصدر مطار إسطنبول المطارات الأوروبية في عدد المسافرين بنحو 20 مليون مسافر للربع الثالث من عام 2022.

وأوضح البيان أن عدد المسافرين عبر مطار إسطنبول الدولي خلال الربع الثالث من العام بلغ 19 مليوناً و957 ألفاً و147 مسافراً.

وأشار البيان إلى أن مطار إسطنبول يعد أكثر المطارات ازدحاماً في أوروبا خلال الفترة المذكورة متجاوزاً مطارات لندن، وباريس وأمستردام.

وحسب البيان فقد حل مطار أنطاليا الدولي في المرتبة السابعة لأكثر المطارات ازدحاماً في أوروبا حيث بلغ عدد المسافرين عبره 14 مليوناً و593 ألفاً و276 مسافراً خلال الفترة المذكورة.

إسطنبول تستقبل أكثر من 11 مليون سائح

استقبلت مدينة إسطنبول التركية 11 مليوناً و787 ألفاً و834 سائحاً أجنبياً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وذكر والي إسطنبول علي يرلي قايا، عبر تويتر الجمعة، أنه وفقاً لتقرير إحصاءات السياحة فإن مليوناً و607 آلاف و45 سائحاً أجنبياً زاروا المدينة في سبتمبر/أيلول.

وأشار إلى أن عدد السياح الأجانب الوافدين إلى المدينة ارتفع بنسبة 102% في الأشهر التسعة من العام الجاري وبلغ 11 مليوناً و787 ألفاً و834.

وأضاف يرلي قايا أن معظم السياح القادمين إلى إسطنبول من روسيا وألمانيا وإيران والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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