ذكرت صحيفة بيلد اليومية الألمانية أنه عُثر على جثة في الهيكل السفلي لطائرة تابعة لشركة لوفتهانزا وصلت إلى مطار فرانكفورت قادمة من طهران الخميس.

وذكر موقع لوفتهانزا الإلكتروني أن العمال اكتشفوا الجثة بعد أن غادر ركاب الرحلة "إل.اتش 601 " الطائرة وجرى نقل الطائرة الإيرباص طراز "إيه 340" إلى حظيرة للصيانة.

وامتنعت لوفتهانزا والشرطة الاتحادية عن التعليق، حول هوية الجثة وملابسات الحادث.

ويأتي الحادث وسط اضطرابات واسعة في إيران، أشعلتها وفاة مهسا أميني، وهي شابة إيرانية تبلغ من العمر 22 عاماً احتجزتها شرطة الأخلاق الإيرانية بسبب "ارتدائها ملابس غير لائقة" وتوفيت بعد ثلاثة أيام من توقيفها.

ويذكر أن ألمانيا تضمّ جالية إيرانية كبيرة تقدر بحوالي ربع مليون شخص حسب إحصاءات ألمانية رسمية للعام 2021.