أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أهمية الوحدة للمضي في جعل "تركيا عظيمة"، منوهاً إلى أنه لا يوجد شيء يهدد وحدة الشعب التركي.

جاء ذلك في خطاب جماهيري ألقاه الرئيس التركي مساء الجمعة، خلال فعالية "مئوية تركيا" التي نظمها حزب العدالة والتنمية، وعرض فيها أردوغان الرؤية للأعوام المئة القادمة لتركيا.

وقال أردوغان :"سنبقى مُتّحدين لتحقيق هدفنا بجعل تركيا عظيمة.. تركيا ستبقى يداً واحدة وقلباً واحداً، ولا يمكن لأي شيء أن يهدد وحدتنا".

وتابع :"تركيا واجهت انقلابات عسكرية حاولت قطع مسيرتها الديمقراطية، وماضون في تعزيز بناء الديمقراطية في بلادنا".

وأكد الرئيس أردوغان : "ماضون في التغلب على جميع المصاعب التي تواجه بلادنا، وسنستكمل مسيرة إنجازاتنا خلال المئوية القادمة للجمهورية التركية".

وأضاف: "سنرفع مستوى دخل الفرد وستكون العدالة ضمانة لمستقبل شعبنا".

كما أكد قائلاً: "سنتغلب على التضخم وسنحول بلادنا إلى منارة للاستثمار والتصدير".

ولفت إلى أن :"أحد أهداف رؤيتنا للمئوية القادمة هو وضع دستور جديد لتركيا". وأعلن أردوغان بأن "التعديل الدستوري الخاص بالحجاب سيعرض على البرلمان الأسبوع المقبل".

واستكمل حديثه قائلاً: "إن حزب العدالة والتنمية نفذ مشاريع في قطاعات الصحة والتعليم استفاد منها كل الشعب التركي".

وأضاف في السياق ذاته: "هناك انطلاقات كبيرة في الصناعات والإنتاج والمساعدات الاجتماعية".

وأعلن أردوغان: "تركيا استكشفت 540 مليار متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي في البحر الأسود، وسنشارك أمتنا فرحة الأخبار السارة الجديدة في مجال الطاقة قريباً".

ولفت إلى أن "حجم صادرات بلادنا بلغ سابقاً 36 مليار دولار والآن أصبح أكثر من 250 مليار دولار ونُصدّر إلى أكثر من مئتي دولة".

وتابع الرئيس التركي :"سنبدأ قريباً العمل بمشروع قناة إسطنبول وسننقذ المضيق من التهديدات البيئية".

وعلى الصعيد الأمني، قال أردوغان: "طهّرنا الجهاز الأمني والقوات المسلحة التركية من الخونة والإرهابيين المنتسبين إلى تنظيم كولن الإرهابي".

وأضاف: "من خلال العمليات عبر الحدود، استطاعت تركيا تدمير ممر إرهابي جرت محاولة إقامته على حدودها الجنوبية".

كما أعرب عن أهمية المؤسسات الإعلامية الحكومية التركية بقوله: “من خلال مؤسساتنا مثل TRT نقف إلى جانب كل أصدقائنا".

ونظم حزب العدالة والتنمية فعالية "مئوية تركيا" في مجمع أنقرة الرياضي، ووسط حضور حاشد، احتفالاً بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية وتمهيد الطريق لمستقبلها.