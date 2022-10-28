نشر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مقطع فيديو يتناول المقصات التي استخدمها في قص شرائط افتتاحات المشاريع خلال الأعوام الـ20 الأخيرة.

وتضمن الفيديو مشاهد من أكبر مجموعة في العالم لمقصات الافتتاح لدى الرئاسة التركية، ويبلغ عددها أكثر من 1200 مقص.

وقال أردوغان في رسالته المرفقة مع الفيديو الذي نشره في تويتر: "نحن نمارس السياسة لإنتاج المعالم ولخدمة شعبنا".

وأكد أن حكومته عازمة على صعود القمة في مسيرة خدمتها للشعب عبر حملة "مئوية تركيا" التي أعلن عنها الجمعة.

ويأتي الفيديو في إطار سلسلة تعدها دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية للتعريف بحملة "مئوية تركيا".

وفي تعليقه على الفيديو، قال رئيس دائرة الاتصال فخر الدين ألطون، إن سياسة الرئيس أردوغان القائمة على تأسيس المعالم وتقديم الخدمة، سوف تزداد عمقاً خلال "مئوية تركيا".

وعرض الرئيس التركي، خلال فعالية تعريفية بحملة "مئوية تركيا" في العاصمة أنقرة الجمعة، رؤية حزب العدالة والتنمية للمئوية القادمة لتركيا.