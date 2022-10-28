سياسة
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شاهد | أردوغان يعرض مجموعته من مقصات الافتتاحات الرئاسية
عرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في فيديو نشره على حسابه على تويتر، مجموعته المؤلفة من أكثر من 1200 مقص، استخدمها في افتتاحات المشاريع خلال الـ20 سنة الأخيرة. مؤكداً أن حكومته عازمة على بلوغ القمة في مسيرة خدمتها للشعب.
شاهد | أردوغان يعرض مجموعته من مقصات الافتتاحات الرئاسية
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعرض مجموعته المكونة من أكثر من 1200 مقص استخدمها خلال افتتاحياته الرئاسية / Others
28 أكتوبر 2022

نشر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مقطع فيديو يتناول المقصات التي استخدمها في قص شرائط افتتاحات المشاريع خلال الأعوام الـ20 الأخيرة.

وتضمن الفيديو مشاهد من أكبر مجموعة في العالم لمقصات الافتتاح لدى الرئاسة التركية، ويبلغ عددها أكثر من 1200 مقص.

وقال أردوغان في رسالته المرفقة مع الفيديو الذي نشره في تويتر: "نحن نمارس السياسة لإنتاج المعالم ولخدمة شعبنا".

وأكد أن حكومته عازمة على صعود القمة في مسيرة خدمتها للشعب عبر حملة "مئوية تركيا" التي أعلن عنها الجمعة.

ويأتي الفيديو في إطار سلسلة تعدها دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية للتعريف بحملة "مئوية تركيا".

وفي تعليقه على الفيديو، قال رئيس دائرة الاتصال فخر الدين ألطون، إن سياسة الرئيس أردوغان القائمة على تأسيس المعالم وتقديم الخدمة، سوف تزداد عمقاً خلال "مئوية تركيا".

وعرض الرئيس التركي، خلال فعالية تعريفية بحملة "مئوية تركيا" في العاصمة أنقرة الجمعة، رؤية حزب العدالة والتنمية للمئوية القادمة لتركيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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