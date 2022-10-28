أعلن المدير التقني لشركة "بايكار" التركية للصناعات الدفاعية، سلجوق بيرقدار، أنّ بولندا تستلم الجمعة أولى منظومات مُسيرات "بيرقدار TB2".

جاء ذلك في تصريحات صحفية لبيرقدار في اليوم الأخير لمعرض "SAHA EXPO" لصناعات الدفاع والطيران والفضاء المقام في إسطنبول منذ الثلاثاء.

وأشار بيرقدار إلى حماس البولنديين لاستلام المُسيرات، مبيناً أن وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشاك، كتب اليوم عبر حسابه على تويتر: "ننتظر مُسيّراتنا من بيرقدار".

وأضاف بيرقدار قائلاً: "ونحن جهّزناها على أكمل وجه من أجل أداء مهامها"، دون أن يذكر عدد الطائرات التي تشملها الصفقة وتفاصيل أخرى.

وبيّن بيرقدار أنّ الشركة ماضية قدماً في تطوير مُسيرة من طراز "TB3" و"بيرقدار قزل إلما" الحربية المُسيرة.