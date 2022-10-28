سياسة
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بولندا تتسلم أول دفعة من مُسيّرات "بيرقدار TB2" التركية
قالت شركة "بايكار" التركية للصناعات الدفاعية، إن بولندا تسلمت الجمعة، أولى منظومات مُسيرات "بيرقدار TB2". وبيّن المدير التقني للشركة أنها ماضية قدماً في تطوير مُسيّرة من طراز "TB3" و"بيرقدار قزل إلما" الحربية المسيرة.
بولندا تتسلم أول دفعة من مُسيّرات "بيرقدار TB2" التركية
وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشاك، كتب اليوم عبر حسابه على تويتر: "ننتظر مسيراتنا من بيرقدار". / AA
28 أكتوبر 2022

أعلن المدير التقني لشركة "بايكار" التركية للصناعات الدفاعية، سلجوق بيرقدار، أنّ بولندا تستلم الجمعة أولى منظومات مُسيرات "بيرقدار TB2".

جاء ذلك في تصريحات صحفية لبيرقدار في اليوم الأخير لمعرض "SAHA EXPO" لصناعات الدفاع والطيران والفضاء المقام في إسطنبول منذ الثلاثاء.

وأشار بيرقدار إلى حماس البولنديين لاستلام المُسيرات، مبيناً أن وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشاك، كتب اليوم عبر حسابه على تويتر: "ننتظر مُسيّراتنا من بيرقدار".

وأضاف بيرقدار قائلاً: "ونحن جهّزناها على أكمل وجه من أجل أداء مهامها"، دون أن يذكر عدد الطائرات التي تشملها الصفقة وتفاصيل أخرى.

وبيّن بيرقدار أنّ الشركة ماضية قدماً في تطوير مُسيرة من طراز "TB3" و"بيرقدار قزل إلما" الحربية المُسيرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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