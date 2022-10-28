أكملت روسيا تعبئة 300 ألف من جنود الاحتياط خلال أكثر من شهر بقليل، كما أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الجمعة، خلال حوار نقله التلفزيون الروسي مع الرئيس فلاديمير بوتين.

وقال شويغو "لقد أنجزت مهمة تجنيد 300 ألف شخص" مشيراً إلى أن 41 ألفاً منهم موزّعون في وحدات عسكرية في أوكرانيا، فيما أشاد الرئيس الروسي بـ"وطنية" المجندين الذين تمت تعبئتهم.

وقال شويغو "ليس هناك مهمات إضافية مخطط لها" مشيراً إلى أن روسيا لا تخطط لتعبئة المزيد من جنود الاحتياط والمدنيين في المستقبل القريب.

لكنه أضاف أن روسيا ستواصل تجنيد متطوعين وجنود متعاقدين.

بدوره قال بوتين "أريد أن أشكر كل من انضم إلى صفوف القوات المسلحة. أشكركم على هذا الولاء للواجب، على هذه الوطنية".

وكان بوتين قد أعلن "تعبئة جزئية" تشمل 300 ألف من جنود الاحتياط يوم 21 سبتمبر/أيلول، بعد تراجع القوات الروسية وانسحابها من منطقة خاركيف في شرق أوكرانيا، والضغوط المتزايدة في منطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا.

وأقر بوتين بوجود مشكلات "حتمية" في بداية الاستدعاء، لكن شويغو أكد الجمعة أنه جرى "التعامل" معها.

وأثار إعلان التعبئة في أواخر سبتمبر/أيلول موجة نزوح جماعي للرجال في سن التجنيد من روسيا، إذ توجه عشرات الآلاف إلى دول من بينها جورجيا وأرمينيا وقازاخستان، وهي دول تسمح للروس بالدخول من دون تأشيرات.