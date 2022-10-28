سياسة
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اقتحام منزل نانسي بيلوسي والاعتداء على زوجها
تعرض زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، للاعتداء العنيف، صباح الجمعة، في مقر إقامتهما بمدينة سان فرانسيسكو. ونقل بول بيلوسي على الفور إلى المستشفى، فيما يستمر التحقيق في الحادثة.
اقتحام منزل نانسي بيلوسي والاعتداء على زوجها
رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي مع زوجها بول بيلوسي / AP
28 أكتوبر 2022

أعلن متحدث رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، الجمعة، أن زوج الأخيرة بول بيلوسي "تعرض لاعتداء عنيف"، صباح اليوم.

وقال درو هاميل، متحدث رئيسة مجلس النواب في بيان، إن "شخصاً اقتحم مقر إقامة بيلوسي في مدينة سان فرانسيسكو واعتدى بعنف على السيد بيلوسي".

وأضاف البيان أن "المعتدي جرى توقيفه، والدافع وراء الهجوم قيد التحقيق".

وذكر بيان المتحدث أنه جرى نقل بول بيلوسي إلى المستشفى ومن المتوقع أن "يتعافى بشكل كامل".

ولم تكن نانسي بيلوسي في سان فرانسيسكو لحظة تعرض مقر إقامتها للاعتداء.

وذكر البيان أن "بيلوسي وعائلتها ممتنون لأول المستجيبين والاختصاصيين الطبيين المعنيين، ويطلبون الخصوصية في هذا الوقت".

ويأتي الهجوم قبل أقل من أسبوعين من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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