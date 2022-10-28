سياسة
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إيطاليا.. التضخم يبلغ أعلى معدلاته في 38 عاماً
كشفت تقديرات أولية عن ارتفاع معدل التضخم في إيطاليا إلى 11.9%، ليسجل أعلى مستوى له منذ 38 عاماً. ويرجع مختصون أسباب ذلك، أساساً، إلى ارتفاع أسعار الطاقة الدي تسببت فيه الحرب في أوكرانيا.
إيطاليا.. التضخم يبلغ أعلى معدلاته في 38 عاماً
يتوقع "بنك إيطاليا" تراجع معدل التضخم مع استقرار أسعار الطاقة / Others
28 أكتوبر 2022

ارتفع معدل التضخم في إيطاليا في أكتوبر/تشرين الأول الجاري بنسبة 11,9% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل منذ مارس/آذار 1984، وفقاً لتقدير أولي أصدره الجمعة مكتب الإحصاء الوطني "إستات".

ويعود هذا الارتفاع في معدل التضخم والذي كان يقدر بـ8,9% في سبتمبر/أيلول الماضي، إلى ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبط بالحرب في أوكرانيا.

وارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 73,2 % في أكتوبر/تشرين الأول مقارنة بزيادة بلغت 44,5% في الشهر السابق، وفق إحصاءات "إستات".

كما استمرت أسعار المواد الغذائية في الارتفاع، بزيادة 13,1% في أكتوبر/تشرين الأول مقارنة بـ11,4% في سبتمبر/أيلول.

ويتوقع "بنك إيطاليا" أن يرتفع معدل التضخم في المتوسط بنسبة 8,5% في العام 2022 قبل أن يتراجع مع استقرار أسعار الطاقة إلى 6,5 % في العام 2023 وإلى 2,3% في العام 2024.

وتعهّدت رئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة جورجيا ميلوني تقديم مساعدات إضافية للأسر والشركات التي تعاني بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

وعلى غرار إيطاليا، دفعت أسعار الطاقة التضخم في 19 دولة تستخدم عملة اليورو إلى مستوى قياسي، مما جعل من الصعب على الناس شراء ما يحتاجون إليه. فيما لا يرى البعض خياراً سوى النزول إلى الشوارع والاحتجاج.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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