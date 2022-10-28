سياسة
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برموز ودلالات خاصة.."توغ" التركية تقدم مجموعتها بـ6 ألوان
مع اقتراب موعد افتتاح مصنعها، كشفت شركة "توغ TOGG "، الغطاء عن مجموعة السيارات الكهربائية محلية الصنع من فئة "C SUV" والمكونة من 6 ألوان، يحمل كل منها رمزاً ودلالة خاصة.
برموز ودلالات خاصة.."توغ" التركية تقدم مجموعتها بـ6 ألوان
السيارة الكهربائية تركية الصنع "توغ TOGG" / AA
28 أكتوبر 2022

أعلنت مجموعة الشركات التركية المصنعة للسيارة الكهربائية المحلية "توغ TOGG "، الجمعة، عن 6 ألوان لسياراتها بفئة "C SUV".

وذكرت "توغ" في بيان أن السيارة التركية الكهربائية الذكية ستعرض بالأسواق في الربع الأول من 2023.

وأوضح البيان أن العملاء لديهم حرية الاختيار بين 6 ألوان للفئة "C SUV" تحمل جميعها اسم "ألوان تركيا" كناية عن ألوان مناطق ورموز في البلاد.

وأشار إلى أن الأزرق هو اللون الأول، ويحمل اسم "غمليك"، كناية عن المياه الزرقاء الواقعة تحت ظلال أشجار الزيتون في منطقة غمليك بولاية بورصة حيث يقع مصنع السيارة "توغ".

وأضاف أن الأحمر هو اللون الثاني، ويحمل اسم "الأناضول"، كناية عن لون الود والعاطفة لأراضي منطقة الأناضول.

ولفت إلى أن الأسود هو اللون الثالث، ويحمل اسم "حجر الكهرمان الأسود"، كناية عن لون الأسود اللامع والهيكل المتين.

أما اللون الرابع فهو الرمادي، ويحمل اسم "قولا"، كناية عن منطقة قولا المشهورة ببنيتها الطبيعية وصخورها ووديانها الرمادية بمنطقة إيجة غربي البلاد.

واللون الخامس هو البيج الرملي، ويحمل اسم "كبادوكيا"، كناية عن لون الأرض والمواقع الأثرية بما فيها مداخن الجنيات في منطقة كبادوكيا السياحية الأثرية وسط تركيا.

واللون السادس والأخير هو الأبيض، ويحمل اسم "باموق قلعة"، كناية عن الصخور الكلسية البيضاء التي تشبه القطن في منطقة باموق قلعة السياحية بولاية دنيزلي غربي البلاد.

ويفتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، مصنع إنتاج السيارة الكهربائية المحلية "توغ TOGG"، في منطقة غمليك بولاية بورصة (غرب)، تزامناً مع الذكرى السنوية لتأسيس الجمهورية التركية في 23 أكتوبر/تشرين الأول 1923.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2019، كشفت تركيا عن ميلاد أول سيارة وطنية مُصنعة بإمكانات محلية خالصة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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