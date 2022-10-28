سياسة
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بريطانيا.. سوناك يدرس زيادة الضرائب وخفض الإنفاق العام
التقى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بوزير المالية جيريمي هانت، لتباحث الإجراءات والتدابير الممكنة لإعادة التوازن إلى المالية العامة. ويدرس الطرفان، وفق وسائل إعلامية، زيادة قيمة الضرائب وخفض الإنفاق العام.
بريطانيا.. سوناك يدرس زيادة الضرائب وخفض الإنفاق العام
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يدرس زيادة الضرائب وخفض الإنفاق العام / AA
28 أكتوبر 2022

يدرس رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ووزير المالية جيريمي هانت زيادة في الضرائب بقيمة 50 مليار جنيه إسترليني وخفض الإنفاق العام لإعادة التوازن إلى المالية العامة، وفق وسائل إعلام.

وفي سياق وضع الميزانية التي أرجئ تقديمها إلى 17 نوفمبر/تشرين الثاني، التقى رئيس الوزراء الجديد الذي تولى منصبه هذا الأسبوع مع هانت الخميس، وفق ما أوردت وكالة "بي إيه" مؤكدة معلومات أوردتها شبكة "بي بي سي".

ورغم هدوء الأسواق قليلاً بعد العاصفة التي أحدثتها خطة الموازنة التي وضعتها حكومة ليز تراس وجرى التخلي عنها، إلا أن "الصورة العامة ما زالت قاتمة" حسب ما نقلته الوكالة والشبكة عن مصدر في وزارة الخزانة.

وتراوحت قيمة مشروع الموازنة السابق بين 100 و200 مليار جنيه إسترليني، وشملت تخفيضات ضريبية هائلة ودعماً ضخماً لفواتير الطاقة للأسر.

وكان جيريمي هانت الذي عينته ليز تراس محل كواسي كوارتنغ في محاولة لاستعادة ثقة المستثمرين في السندات البريطانية، قد قرر التخلي عن أغلب التدابير الأساسية الواردة في "الموازنة المصغرة الكارثية".

وتعافى مذاك الجنيه وتراجعت فوائد الاقتراض للحكومة البريطانية، رغم أنها لا تزال أعلى بثلاثة أضعاف مما كانت عليه في نهاية عام 2021.

ويجب على هانت الذي احتفظ بمنصبه في حكومة ريشي سوناك، تقديم خطة موازنة في 17 نوفمبر/تشرين الثاني تهدف إلى إرساء استقرار طويل الأجل للمالية العامة التي تعرضت لصعوبات جراء وباء كوفيد وارتفاع أسعار الفائدة.

على عكس الحكومات السابقة، لم يتعهد سوناك وهانت الحفاظ على زيادات المعاشات التقاعدية بما يتماشى مع التضخم أو رفع متوسط الأجور، كما تجري مراجعة تعهد بريطانيا زيادة الإنفاق العسكري إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.

وكان سوناك، وهو مصرفي ووزير مالية سابق، قد حذر خلال الصيف من التداعيات السلبية لخطة تراس.

وحذّر رئيس الوزراء الجديد البالغ 42 عاماً الثلاثاء بأنه من الضروري اتخاذ "قرارات صعبة" من أجل "إصلاح أخطاء" سلفه، وهو ما يعدّ إشارة للعودة إلى التقشف.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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