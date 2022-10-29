أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، منح أوكرانيا مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 275 مليون دولار.

وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن، في بيان نُشر على موقع الوزارة الإلكتروني، إن "الولايات المتحدة تواصل دعم المدافعين عن أوكرانيا الشجعان من خلال تقديم المزيد من المساعدات العسكرية لمساعدتهم في حماية بلادهم".

وأضاف: "عملاً بتفويض السلطة الممنوح من الرئيس، أقر اليوم بعملية السحب الـ24 من الأسلحة والمعدات الأمريكية لتقديمها لأوكرانيا وذلك منذ أغسطس/آب 2021".

وتابع البيان: "عملية السحب هذه التي تقدر قيمتها بـ275 مليون دولار، تشمل أسلحة وذخائر ومعدات إضافية من مخزونات وزارة الدفاع الأمريكية".

معدات دفاع جوي في كييف

أعلن عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، وصول معدات دفاع جوي جديدة إلى العاصمة الأوكرانية، وعبر عن أمله في أن تساعد على حماية البنية التحتية للطاقة بالمدينة بعد أسابيع من استهدافها بغارات جوية روسية.

وقال كليتشكو الجمعة عبر التليفزيون الأوكراني: ”أكد الجيش لي (في اجتماع مؤخراً) أن معدات الدفاع الجوي الجديدة وصلت إلى العاصمة وستكون سماؤنا أكثر أمناً”.

وأضاف: ”نأمل ألا تقع هجمات واستفزازات أخرى بالطائرات المسيرة الانتحارية والصواريخ”، في إشارة إلى طائرات شاهد المسيّرة إيرانية الصنع التي شوهدت مراراً في المدن الأوكرانية.

4 ملايين متضرر من انقطاع الكهرباء

أعلنت أوكرانيا انقطاعاً "غير مسبوق" في التيار الكهربائي الجمعة أثّر إجمالاً في أربعة ملايين شخص خصوصاً في منطقة كييف مع تضرر منشآت الطاقة الأوكرانية بشدة جراء الضربات الروسية في الأسابيع الأخيرة.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه اليومي: "في عديد من المدن والمناطق في بلادنا، قُطعت الكهرباء لتحقيق الاستقرار". وأضاف أن هذه القيود تؤثر في "نحو أربعة ملايين أوكراني".

وكتبت شركة "دتيك" الأوكرانية الخاصة على فيسبوك الجمعة: "للأسف، ستُفرض قيود إضافية على الإمدادات الكهربائية في الأيام المقبلة".

وفي أعقاب الهجمات الروسية الأخيرة على البنية التحتية للكهرباء، اضطرت السلطات الأوكرانية إلى قطع الكهرباء بضع ساعات يومياً في عديد من المناطق، لا سيما في العاصمة كييف، لتجنب انقطاع التيار كلياً.

وفي هذا الإطار، طالب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الجمعة نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بالتوقف "فوراً" عن تزويد موسكو بأسلحة، في أول اتصال هاتفيّ بين الرجلين منذ اتهام كييف روسيا باستخدام طائرات مسيّرة إيرانية الصنع لضرب مدن أوكرانية.

من جهتها، جددت الخارجية الإيرانية، في بيانٍ، نفيها إمداد روسيا بالطائرات المسيّرة.