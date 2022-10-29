سياسة
3 دقيقة قراءة
"دولة فصل عنصري".. رسالة لـ5 وزراء أوروبيين تكشف وجه إسرائيل الحقيقي
وصف 5 وزراء خارجية أوروبيون سابقون السياسات التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين بأنها “جريمة فصل عنصري”، مشيرين في رسالة إلى أن الواقع على الأرض في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة يسير في الاتجاه المعاكس.
"دولة فصل عنصري".. رسالة لـ5 وزراء أوروبيين تكشف وجه إسرائيل الحقيقي
"دولة فصل عنصري".. رسالة لـ5 وزراء أوروبيين تكشف وجه إسرائيل الحقيقي   / AA
29 أكتوبر 2022

وصف وزراء خارجية أوروبيون سابقون السياسات التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين بأنها “جريمة فصل عنصري”.

وفي رسالة نشرتها صحيفة “لوموند” الفرنسية، قال الوزراء: “لا نرى بديلاً سوى الاعتراف بأن السياسات والممارسات التي تنتهجها إسرائيل ضد الفلسطينيين ترتقي إلى جريمة فصل عنصري”.

ووقع الرسالة وزراء الخارجية السابقون لدول الدنمارك موجن يكيتوفت، وفنلندا اركي تووميويا، وسلوفينيا إيفو فاجل، وفرنسا هوبر فدرين، ووزيرة الدولة للشؤون الخارجية البريطانية سعيدة وارسي.

وانتقد الوزراء السابقون صمت المجتمع الدولي الذي “فشل في التحرك ضد الانتهاكات الخطيرة للمجتمع الدولي” فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقالوا في الرسالة المنشورة الخميس: “بينما يراقب العالم أحداث الرعب التي تتكشف في أوكرانيا، يهيمن الحديث عن الضرورة الملحة لحماية نظام عالمي قائم على قواعد الخطاب السياسي والعام”.

وأضافوا: “احتشد المجتمع الدولي وراء التعددية والحاجة إلى التقيد بالقانون الدولي وحماية حقوق الإنسان. في الواقع، هذا هو السبيل الوحيد للمضي قدماً في مشهد عالمي يزداد استقطاباً”.

وجاء في الرسالة: “في الوقت نفسه، يجرى تذكيرنا كيف ظل المجتمع الدولي صامتاً في كثير من الأحيان وفشل في التحرك لمواجهة الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة في سياقات أخرى”.

وشدد الوزراء على أهمية “تطبيق المبادئ بشكل موحد ومتسق”.

ولفتوا إلى أنه ينبغي تطبيق المعايير نفسها فيما يخص التزام حماية السكان المدنيين الأوكرانيين والمطالبة بمحاسبة انتهاكات روسيا للقانون الدولي عالمياً، وفيما يخص أيضا الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وذكّر الوزراء السابقون الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بنهج حل الدولتين القائم على السيادة والمساواة لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقالوا إن “الواقع على الأرض في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة يسير في الاتجاه المعاكس تماماً وقد يكون لتقاعسنا تداعيات واسعة النطاق في المنطقة وكذلك على صلاحية وفعالية الدبلوماسية الأوروبية على مستوى العالم”.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us