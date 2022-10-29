أعلنت إيران الجمعة استعدادها لإجراء محادثات ثنائية مع أوكرانيا بشأن مزاعم تزويدها روسيا بطائرات مسيرة لاستخدامها في الحرب الدائرة.

وأكد وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا، استعداد بلاده لإجراء محادثات ثنائية بشأن مزاعم تزويدها موسكو بطائرات مسيّرة لاستخدامها في الحرب على كييف، وفق بيان للخارجية الإيرانية.

وقال أمير عبد اللهيان لنظيره الأوكراني إن تلك المزاعم "لا أساس لها"، مشدداً على أن إيران مستعدة لعقد "اجتماعات فنية" بمشاركة خبراء عسكريين من كلا الجانبين دون تدخل أي وسطاء، حسبما ذكر البيان.

وشدد على أن سياسة بلاده قائمة على "احترام وحدة أراضي" البلدين و"عدم إرسال أسلحة إلى الأطراف المتحاربة".

وتابع: "ينبغي لأوكرانيا أن تحرص على ألا تتأثر" ببعض السياسيين الأوروبيين، الأمر الذي رد عليه كوليبا بأن كييف "لا تتصرف تحت تأثير الآخرين".

وعبر تويتر، أعلن كوليبا، مساء الجمعة، أنه طلب من إيران أن توقف "فوراً" إرسال الأسلحة إلى روسيا.

وقال: "اليوم تلقيت اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، طلبت خلاله من إيران أن توقف فوراً إرسال الأسلحة إلى روسيا والتي تستخدمها في قتل المدنيين وتدمير البنية التحتية في أوكرانيا".

والأسبوع الماضي، فرضت بريطانيا عقوبات جديدة ضد شخصيات وشركة إيرانية اتهمتها بتزويد روسيا بطائرات مسيّرة لاستخدامها في قصف أوكرانيا.

وكان وزير الخارجية الأوكراني قدم مقترحاً للرئيس فولوديمير زيلينسكي لقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران بسبب تزويدها روسيا بطائرات مسيّرة.

فيما نفت إيران أكثر من مرة تزويد روسيا بطائرات مسيرة لاستخدامها في حربها على أوكرانيا.