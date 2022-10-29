سياسة
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رئيس ألمانيا: الحرب الروسية-الأوكرانية حوّلت أمن أوروبا إلى ركام
قالت ألمانيا إن الهجوم الروسي على أوكرانيا زجّ بأوروبا في عصر من انعدام الأمن، وذلك بعد يوم من تنبؤ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعقد "خطير" مقبل.
رئيس ألمانيا: الحرب الروسية-الأوكرانية حوّلت أمن أوروبا إلى ركام
شتاينماير: عندما ننظر إلى روسيا الحاضرة لا مجال للأحلام القديمة / AP
29 أكتوبر 2022

قال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، وهو من جناح في الحزب الديمقراطي الاشتراكي دعا لوقت طويل إلى علاقات اقتصادية أوثق مع موسكو، إن الهجوم الروسي الذي بدأ يوم 24 فبراير/شباط بدد هذه الآمال.

وقال شتاينماير: "عندما ننظر إلى روسيا الحاضرة لا مجال للأحلام القديمة"، مشيراً إلى حلم الرئيس السوفييتي السابق ميخائيل جورباتشوف بأن يوجد "بيت أوروبي مشترك".

وقال: "لقد زجّ بنا الهجوم أيضاً في ألمانيا إلى عصر آخر، إلى انعدام أمن اعتقدنا أننا تغلبنا عليه، عصر سماته الحرب والعنف والهروب، ومخاوف من اتساع الحرب إلى حريق في أوروبا".

ومضى قائلاً: "توجد سنوات أصعب، سنوات قاسية مقبلة".

وسجّلت ألمانيا، التي انضمت إلى العقوبات الأوروبية التي فُرضت على روسيا وإلى إمدادات السلاح التي قُدمت لأوكرانيا، وصول أكثر من مليون لاجئ أوكراني إليها، وحذرت من أزمات محتملة في الطاقة بعد التخفيضات في إمدادات الغاز الروسية.

وهوّن بوتين، الذي كان يتحدث في مؤتمر في موسكو الخميس، من شأن احتمال وقوع مواجهة نووية مع الغرب، لكنه اتهم الزعماء الغربيين بالتحريض على الحرب في أوكرانيا التي يقول إنها حرب مبررة بسبب رغبة كييف المعلنة في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وقال بوتين إن الهيمنة الغربية على الشؤون العالمية ماضية إلى نهايتها و"قبل ذلك من المحتمل أن يكون هذا هو العقد الأخطر وغير المتوقع، والأكثر أهمية في نفس الوقت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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