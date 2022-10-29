سياسة
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أردوغان بالذكرى 99 لتأسيس تركيا: نسعى لتحقيق السلام بمحيطنا عبر حل الأزمات
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في رسالة بمناسبة الذكرى الـ99 لتأسيس الجمهورية التركية، إن بلاده تسعى لتشكيل حزام سلام ورخاء في محيطها عبر حل الأزمات في المناطق المجاورة، مؤكداً عزم حكومته على تأسيس "عصر تركيا".
أردوغان بالذكرى 99 لتأسيس تركيا: نسعى لتحقيق السلام بمحيطنا عبر حل الأزمات
أردوغان: مصممون على تأسيس "عصر تركيا" ونسعى لتشكيل حزام سلام في محيطنا  / AA
29 أكتوبر 2022

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تسعى لتشكيل حزام سلام ورخاء في محيطها عبر حل الأزمات في المناطق المجاورة.

جاء ذلك في رسالة للرئيس التركي، السبت، بمناسبة عيد الجمهورية.

واستذكر الرئيس أردوغان بالرحمة باني الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك وأبطال حرب الاستقلال وأعضاء مجلس الأمة الكبير، كما ترحم على الشهداء الذين سقطوا في سبيل استقلال البلاد.

ونوه بأن ثورات الديمقراطية والتنمية التي حققتها حكومات حزبه "العدالة والتنمية" خلال 20 عاماً الأخيرة، لم تكتفِ بإزالة العراقيل أمام الإرادة الشعبية فحسب، "بل أزالت الجدران السميكة التي شُيّدت بين الجمهور والجمهورية أيضاً".

وأضاف الرئيس أردوغان: "جعلنا تركيا نموذجا للديمقراطية، واقتصادها محط إعجاب، ودبلوماسيتها تُتابَع باهتمام، وتحافظ بشدة على أواصر أخوتها".

وأردف: "نسعى لتشكيل حزام سلام ورخاء في محيطنا انطلاقاً من إنهاء المأساة الإنسانية في سوريا وصولاً إلى حل الأزمة الروسية الأوكرانية، عبر سياستنا الخارجية المبادرة والإنسانية"

ولفت الرئيس أردوغان إلى أن تركيا الأولى عالمياً في تقديم المساعدات الإنسانية نسبة إلى دخلها القومي. وأكد أن تركيا تهرع إلى مساعدة المحتاجين والمظلومين والمتضررين في أرجاء العالم بلا أي تمييز على أساس العرق أو المعتقد.

ومضى قائلاً: "على الرغم من كل المظالم التي نتعرض لها، فإننا نضع أسس رؤيتنا لعامَي 2053 و2071 ومصممون على تأسيس "عصر تركيا".

ونوه الرئيس أردوغان بأن حكومته فيما تزيد وزن تركيا وتعزز سمعتها على الصعيد العالمي، فإنها تواصل حملات الاستثمارات والتنمية دون انقطاع في الداخل. ولفت في هذا الإطار إلى اكتشافات الغاز الطبيعي في البحر الأسود، وتواصل العمل على قدم وساق لإيصاله إلى منازل المواطنين.

وأشار إلى تطوير تركيا قدراتها في مجال الصناعات الدفاعية إذ باتت دولة تصمم وتصنع وتطور منتجاتها المحلية، وتصدرها أيضاً. وأشار إلى وضع حجر أساس أكبر مشروع سكني في تاريخ البلاد مؤخراً، من شأنه تلبية احتياجات 6 ملايين مواطن من المنازل والأراضي القابلة للبناء.

كما تطرق إلى مشروع أول سيارة كهربائية محلية في تركيا، "توغ" ولفت إلى أن مصنعها سيُفتتح اليوم تزامناً مع عيد الجمهورية.

والجمعة، نظم حزب العدالة والتنمية فاعلية "مئوية تركيا" في مجمع أنقرة الرياضي، وسط حضور حاشد، احتفالاً بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية وتمهيد الطريق لمستقبلها.

وتحتفل تركيا بـ"عيد الجمهورية"، في 29 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، وهو ذكرى إعلان الجمهورية على يد مصطفى كمال أتاتورك عام 1923.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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