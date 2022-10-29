سياسة
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صور | مقتل 45 شخصاً في جنوب الفلبين بسبب العاصفة المدارية "نالجي"
ارتفعت حصيلة قتلى العاصفة المدارية الشديدة "نالجي"، التي أطلقت العنان لفيضانات وتسببت في انهيارات أرضية في عدة أنحاء من الفلبين، إلى 45 شخصاً، حسبما ذكرت وكالة مكافحة الكوارث في الفلبين.
صور | مقتل 45 شخصاً في جنوب الفلبين بسبب العاصفة المدارية "نالجي"
مقتل 45 شخصاً في جنوب الفلبين بسبب العاصفة المدارية نالجي / Reuters
29 أكتوبر 2022

قالت وكالة مكافحة الكوارث في الفلبين السبت إن الفلبين سجلت 45 وفاة جراء العاصفة الاستوائية نالجي التي تسببت في فيضانات وانهيارات أرضية في المناطق الجنوبية من البلاد.

وقال المتحدث باسم الوكالة برناردو رافايليتو أليخاندرو لمحطة (دي زد أم أم) الإذاعية إن إقليم ماجوينداناو كان الأكثر تضرراً مع مقتل 45 شخصاً في الإقليم. وأضاف أنه يوجد 31 مصاباً و15 مفقوداً.

ووصلت العاصفة المدارية التي تثير رياحاً وصلت سرعتها إلى 160 كيلومتراً في الساعة إلى إقليم كاتاندوانيس الشرقي في ساعة مبكرة من صباح السبت.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية الحكومية إن العاصفة ستؤدي إلى سقوط أمطار غزيرة على منطقة العاصمة والأقاليم المجاورة اليوم السبت مع اختراقها جزيرة لوزون الرئيسية واتجاهها إلى بحر الصين الجنوبي.

وحذرت الوكالة من احتمال حدوث فيضانات وانهيارات أرضية ناجمة عن الأمطار، بخاصة في المناطق المعرضة بشدة لهذه المخاطر.

وانتشلت فرق البحث والإنقاذ يوم الجمعة الجثث من المياه والأوحال الكثيفة بعد أن تسببت العاصفة في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية.

وتشهد الفلبين 20 عاصفة مدارية في المتوسط سنوياً.

وفي أبريل/نيسان الماضي، تسببت العاصفة المدارية "ميجي" في هطول أمطار على الأجزاء الوسطى والجنوبية من الفلبين، حيث غمرت العديد من المناطق وتسببت في انهيارات أرضية، وهو ما أسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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