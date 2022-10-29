قالت وكالة مكافحة الكوارث في الفلبين السبت إن الفلبين سجلت 45 وفاة جراء العاصفة الاستوائية نالجي التي تسببت في فيضانات وانهيارات أرضية في المناطق الجنوبية من البلاد.

وقال المتحدث باسم الوكالة برناردو رافايليتو أليخاندرو لمحطة (دي زد أم أم) الإذاعية إن إقليم ماجوينداناو كان الأكثر تضرراً مع مقتل 45 شخصاً في الإقليم. وأضاف أنه يوجد 31 مصاباً و15 مفقوداً.

ووصلت العاصفة المدارية التي تثير رياحاً وصلت سرعتها إلى 160 كيلومتراً في الساعة إلى إقليم كاتاندوانيس الشرقي في ساعة مبكرة من صباح السبت.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية الحكومية إن العاصفة ستؤدي إلى سقوط أمطار غزيرة على منطقة العاصمة والأقاليم المجاورة اليوم السبت مع اختراقها جزيرة لوزون الرئيسية واتجاهها إلى بحر الصين الجنوبي.

وحذرت الوكالة من احتمال حدوث فيضانات وانهيارات أرضية ناجمة عن الأمطار، بخاصة في المناطق المعرضة بشدة لهذه المخاطر.

وانتشلت فرق البحث والإنقاذ يوم الجمعة الجثث من المياه والأوحال الكثيفة بعد أن تسببت العاصفة في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية.

وتشهد الفلبين 20 عاصفة مدارية في المتوسط سنوياً.

وفي أبريل/نيسان الماضي، تسببت العاصفة المدارية "ميجي" في هطول أمطار على الأجزاء الوسطى والجنوبية من الفلبين، حيث غمرت العديد من المناطق وتسببت في انهيارات أرضية، وهو ما أسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصاً.