سياسة
3 دقيقة قراءة
المفوضية الأوروبية: على ماسك اتباع قواعد الاتحاد الأوروبي بعد شراء تويتر
ذكّرت المفوضية الأوروبية إيلون ماسك بأنه يجب عليه اتباع قواعد الاتحاد الأوروبي بعد إعلانه شراء شبكة تويتر. وقال تييري بريتون، مفوض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية، على منصة التواصل الاجتماعي: "في أوروبا ، سيطير الطائر وفقاً لقواعدنا".
المفوضية الأوروبية: على ماسك اتباع قواعد الاتحاد الأوروبي بعد شراء تويتر
مفوض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية مخاطباً إيلون ماسك: "في أوروبا، سيطير الطائر وفقاً لقواعدنا" / Reuters
29 أكتوبر 2022

قالت المفوضية الأوروبية إن على إيلون ماسك اتباع قواعد الاتحاد الأوروبي بعد إعلانه شراء شبكة تويتر.

وقال تييري بريتون، مفوض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية: "في أوروبا، سيطير الطائر وفقاً لقواعدنا".

وقبل ساعات قليلة من ذلك، غرد بدوره ماسك قائلاً: "لقد تحرّر الطائر"، في إشارة إلى شعار تويتر.

وليلة الخميس أعلن شخصان مطلعان على الصفقة أن إيلون ماسك سيطر على تويتر وأطاح بالرئيس التنفيذي والمدير المالي وكبير محامي الشركة. ولم تذكر المصادر إذا كانت جميع الأوراق الخاصة بالصفقة، التي بلغت قيمتها في الأصل 44 مليار دولار (نحو 43 مليار يورو)، وُقعت بالفعل، أو إذا كانت الصفقة تمت.

لكنهما أكدا أن ماسك أصبح المسؤول عن منصة التواصل الاجتماعي وأنه أقال الرئيس التنفيذي باراغ أغراوال والمدير المالي نيد سيغال والمستشارة القانونية الرئيسية فيجايا غادي.

كما أفادت شبكة بلومبرغ أن ماسك سيصبح الرئيس التنفيذي وسيعمل أيضاً على إلغاء الحظر مدى الحياة على مستخدمي تويتر.

وكان ماسك أعلن في الأصل خططه لرفع الحظر مدى الحياة على تويتر في مايو/أيار الماضي، مما أثار انتقادات شديدة حول العالم، لأن حسابات المحظورين على منصة التواصل الاجتماعي تشمل الموالين لمجموعات كيو أنون ونظريات المؤامرة من ابتداع اليمين الأمريكي المتطرّف، وناكري وجود مرض كوفيد-19 والنازيين الجدد والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب.

ونشر مفوض الاتحاد الأوروبي رابطاً لمقطع فيديو نُشر في مايو الماضي يُظهره مع الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا في مصنع سياراته في أوستن بتكساس.

حينها، أكد ماسك أن القوانين التي تشمل المجال الرقمي في الاتحاد الأوروبي "تتماشى تماماً" مع تفكيره، ووافق على "كل شيء" قاله بريتون بشأن الإجراء الذي يتعامل مع التزامات المنصات تعديل المحتوى.

ويأتي إتمام الصفقة قبل ساعات فقط من الموعد النهائي الذي حدده قاضي ولاية ديلاوير لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة الجمعة. وكان القاضي هدد بتحديد موعد المحاكمة إذا لم يُتوصل إلى اتفاق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us