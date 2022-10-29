قالت المفوضية الأوروبية إن على إيلون ماسك اتباع قواعد الاتحاد الأوروبي بعد إعلانه شراء شبكة تويتر.

وقال تييري بريتون، مفوض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية: "في أوروبا، سيطير الطائر وفقاً لقواعدنا".

وقبل ساعات قليلة من ذلك، غرد بدوره ماسك قائلاً: "لقد تحرّر الطائر"، في إشارة إلى شعار تويتر.

وليلة الخميس أعلن شخصان مطلعان على الصفقة أن إيلون ماسك سيطر على تويتر وأطاح بالرئيس التنفيذي والمدير المالي وكبير محامي الشركة. ولم تذكر المصادر إذا كانت جميع الأوراق الخاصة بالصفقة، التي بلغت قيمتها في الأصل 44 مليار دولار (نحو 43 مليار يورو)، وُقعت بالفعل، أو إذا كانت الصفقة تمت.

لكنهما أكدا أن ماسك أصبح المسؤول عن منصة التواصل الاجتماعي وأنه أقال الرئيس التنفيذي باراغ أغراوال والمدير المالي نيد سيغال والمستشارة القانونية الرئيسية فيجايا غادي.

كما أفادت شبكة بلومبرغ أن ماسك سيصبح الرئيس التنفيذي وسيعمل أيضاً على إلغاء الحظر مدى الحياة على مستخدمي تويتر.

وكان ماسك أعلن في الأصل خططه لرفع الحظر مدى الحياة على تويتر في مايو/أيار الماضي، مما أثار انتقادات شديدة حول العالم، لأن حسابات المحظورين على منصة التواصل الاجتماعي تشمل الموالين لمجموعات كيو أنون ونظريات المؤامرة من ابتداع اليمين الأمريكي المتطرّف، وناكري وجود مرض كوفيد-19 والنازيين الجدد والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب.

ونشر مفوض الاتحاد الأوروبي رابطاً لمقطع فيديو نُشر في مايو الماضي يُظهره مع الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا في مصنع سياراته في أوستن بتكساس.

حينها، أكد ماسك أن القوانين التي تشمل المجال الرقمي في الاتحاد الأوروبي "تتماشى تماماً" مع تفكيره، ووافق على "كل شيء" قاله بريتون بشأن الإجراء الذي يتعامل مع التزامات المنصات تعديل المحتوى.

ويأتي إتمام الصفقة قبل ساعات فقط من الموعد النهائي الذي حدده قاضي ولاية ديلاوير لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة الجمعة. وكان القاضي هدد بتحديد موعد المحاكمة إذا لم يُتوصل إلى اتفاق.