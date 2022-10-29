أعرب الرئيس رجب طيب أردوغان عن سعادته بتتويج عيد تأسيس الجمهورية التركية بافتتاح مصنع توغ منتج أول سيارة كهربائية محلية في البلاد.

جاء ذلك بتدوينة له في الدفتر الخاص بالزائرين لضريح مصطفى كمال أتاتورك الذي زاره برفقة كبار قادة ومسؤولي البلاد حيث وضع إكليلاً من الزهور على ضريح مؤسس الجمهورية.

وكتب أردوغان في تدوينته: "عزيزي أتاتورك، نحتفل اليوم بالذكرى السنوية التاسعة والتسعين لجمهوريتنا، التي أنشأناها بعد نضال ملحمي قاسٍ تحت قيادتكم، نحن نعمل جاهدين لنجعل جمهوريتنا التي أوكلتها لنا أنتم وشهداؤنا الأبرار صامدة إلى الأبد".

وأضاف: "يسعدنا أن نتوج هذا اليوم التاريخي (عيد الجمهورية) بافتتاح مصنع توغ (منتج) أول سيارة كهربائية محلية في بلادنا، وسنواصل كفاحنا بحزم لجعل القرن الحالي قرن تركيا ولتحقيق أحلام أمتنا دون مبالاة بالعقبات، فلترقد روحك بسلام، ومبارك عيد جمهوريتنا".

وتحتفل تركيا بـ"عيد الجمهورية"، في 29 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، وهو ذكرى إعلان الجمهورية على يد مصطفى كمال أتاتورك عام 1923.

واحتفل المواطنون الأتراك بـ"عيد الجمهورية"، في عدة ولايات في الذكرى الـ99 لتأسيس الجمهورية، وأقاموا احتفالات ومهرجانات منوعة.

وفي ولاية نوشهير، حلّقت منطادات في الهواء رافعة علم تركيا احتفالاً بـ"بعيد الجمهورية".

العالم يحتفل مع تركيا

كما هنّأ عدد من قادة العالم العربي والإسلامي الدولة التركية ورئيسها بذكرى تأسيس الجمهورية.

واكتست مبانٍ بارزة في العاصمة القطرية الدوحة بالعلم التركي احتفاءً بعيد الجمهورية، وكُتب على الأعلام المُضاءة: "نهنّئ تركيا الشقيقة بعيد الجمهورية الـ99".

كما هنّأ الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بعيد الجمهورية الـ99، وأشار إلى أن تركيا تقع ضمن الدول الأكثر تقدماً بما حققته من إنجازات مهمة في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية وغيرها.

من جهته، هنّأ رئيس وزراء باكستان شهباز شريف تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان بمناسبة الذكرى الـ99 لعيد الجمهورية، كما أُضيء نصب تذكاري يقع على تلال شكر باريان الغربية في إسلام آباد، بلوني العلم التركي الأحمر والأبيض.

وفي نيويورك الأمريكية، عرضت شاشات عملاقة إعلانات تضمنت احتفالاً بمناسبة حلول الذكرى السنوية الـ99 لتأسيس الجمهورية التركية.