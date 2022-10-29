سياسة
3 دقيقة قراءة
بالذكرى 99 لتأسيسها.. أردوغان: نتوج عيد الجمهورية بافتتاح مصنع سيارة توغ
أكد الرئيس رجب طيب أردوغان "مواصلة الكفاح لجعل القرن الحالي قرن تركيا ولتحقيق أحلام أمتنا دون مبالاة بالعقبات"، وأعرب عن سعادته بتتويج عيد تأسيس الجمهورية بافتتاح مصنع توغ منتج أول سيارة كهربائية محلية في البلاد.
بالذكرى 99 لتأسيسها.. أردوغان: نتوج عيد الجمهورية بافتتاح مصنع سيارة توغ
أردوغان: يسعدنا تتويج عيد الجمهورية بافتتاح مصنع سيارة توغ / AA
29 أكتوبر 2022

أعرب الرئيس رجب طيب أردوغان عن سعادته بتتويج عيد تأسيس الجمهورية التركية بافتتاح مصنع توغ منتج أول سيارة كهربائية محلية في البلاد.

جاء ذلك بتدوينة له في الدفتر الخاص بالزائرين لضريح مصطفى كمال أتاتورك الذي زاره برفقة كبار قادة ومسؤولي البلاد حيث وضع إكليلاً من الزهور على ضريح مؤسس الجمهورية.

وكتب أردوغان في تدوينته: "عزيزي أتاتورك، نحتفل اليوم بالذكرى السنوية التاسعة والتسعين لجمهوريتنا، التي أنشأناها بعد نضال ملحمي قاسٍ تحت قيادتكم، نحن نعمل جاهدين لنجعل جمهوريتنا التي أوكلتها لنا أنتم وشهداؤنا الأبرار صامدة إلى الأبد".

وأضاف: "يسعدنا أن نتوج هذا اليوم التاريخي (عيد الجمهورية) بافتتاح مصنع توغ (منتج) أول سيارة كهربائية محلية في بلادنا، وسنواصل كفاحنا بحزم لجعل القرن الحالي قرن تركيا ولتحقيق أحلام أمتنا دون مبالاة بالعقبات، فلترقد روحك بسلام، ومبارك عيد جمهوريتنا".

وتحتفل تركيا بـ"عيد الجمهورية"، في 29 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، وهو ذكرى إعلان الجمهورية على يد مصطفى كمال أتاتورك عام 1923.

واحتفل المواطنون الأتراك بـ"عيد الجمهورية"، في عدة ولايات في الذكرى الـ99 لتأسيس الجمهورية، وأقاموا احتفالات ومهرجانات منوعة.

وفي ولاية نوشهير، حلّقت منطادات في الهواء رافعة علم تركيا احتفالاً بـ"بعيد الجمهورية".

العالم يحتفل مع تركيا

كما هنّأ عدد من قادة العالم العربي والإسلامي الدولة التركية ورئيسها بذكرى تأسيس الجمهورية.

واكتست مبانٍ بارزة في العاصمة القطرية الدوحة بالعلم التركي احتفاءً بعيد الجمهورية، وكُتب على الأعلام المُضاءة: "نهنّئ تركيا الشقيقة بعيد الجمهورية الـ99".

كما هنّأ الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بعيد الجمهورية الـ99، وأشار إلى أن تركيا تقع ضمن الدول الأكثر تقدماً بما حققته من إنجازات مهمة في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية وغيرها.

من جهته، هنّأ رئيس وزراء باكستان شهباز شريف تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان بمناسبة الذكرى الـ99 لعيد الجمهورية، كما أُضيء نصب تذكاري يقع على تلال شكر باريان الغربية في إسلام آباد، بلوني العلم التركي الأحمر والأبيض.

وفي نيويورك الأمريكية، عرضت شاشات عملاقة إعلانات تضمنت احتفالاً بمناسبة حلول الذكرى السنوية الـ99 لتأسيس الجمهورية التركية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us