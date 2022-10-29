حذّر الرئيس اللبناني ميشال عون من "فوضى دستورية" بسبب الشغور الرئاسي مع عدم القدرة على انتخاب رئيس جديد يخلفه.

وأضاف عون في مقابلة مع رويترز السبت، قبل يوم واحد من مغادرته قصر بعبدا الرئاسي، أن "الفراغ لا يملأ الفراغ"، واصفاً حكومة تصريف الأعمال بأنها غير كاملة الصلاحيات.

وفيما يتعلّق بالانتخابات الرئاسية، قال عون إن العقوبات الأمريكية لا تمنع صهره جبران باسيل الترشح للرئاسة، مردفاً: "ونحن نمحوها" بمجرد انتخابه.

من ناحية ثانية، وصف عون استكشاف الغاز في البحر المتوسط بـ"الفرصة الأخيرة" للتعافي الاقتصادي، في ظلّ أزمة خانقة يعيشها لبنان.

وأشار في حديثه إلى أن دور جماعة "حزب الله" اللبنانية كان "مفيداً كرادع" في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

في سياق آخر، وقّع الرئيس اللبناني مشروع قانون السرية المصرفية المعدل ليصبح قانوناً في خطوة نحو الإصلاحات التي وردت في حزمة مساعدات لصندوق النقد الدولي.

ومشروع القانون الذي وقّعه هو المحاولة الثانية للبرلمان لتلبية متطلبات صندوق النقد الدولي للبنان للحصول على تمويل بقيمة ثلاثة مليارات دولار لتخفيف الانهيار الاقتصادي.

ومن المقرر أن يغادر عون القصر الرئاسي في بعبدا غداً الأحد، قبل يوم من انتهاء ولايته التي استمرت ست سنوات، لكن أربع جلسات انتخابية أخفقت في انتخاب رئيس في ظل انقسام البرلمان بصورة غير مسبوقة بعد انتخابات مايو/أيار، إذ لم تتمكن الكتل السياسية من التوصل إلى توافق على مرشح لخلافة عون.