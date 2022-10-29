سياسة
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"التعاون الخليجي" يرفض تصريحات ألمانية بشأن مونديال قطر
رفض مجلس التعاون الخليجي تصريحات ألمانية بشأن استضافة قطر كأس العالم لكرة القدم 2022، وقال الأمين العام للمجلس في بيانٍ إن "قطر ماضية في تحقيق الإنجازات، واستضافتها لبطولة كأس العالم 2022، يعد مصدر فخر واعتزاز مستحق".
"التعاون الخليجي" يرفض تصريحات ألمانية بشأن مونديال قطر
أكد البيان موقف دول مجلس التعاون الداعم لدولة قطر في التصدي لأي تدخل في شؤونها الداخلية / AFP
29 أكتوبر 2022

أعلن مجلس التعاون الخليجي السبت رفضه تصريحات ألمانية بشأن استضافة قطر كأس العالم لكرة القدم 2022.

جاء ذلك في بيان صادر عن نايف الحجرف الأمين العام للمجلس، الذي يضم السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت وسلطنة عمان.

والجمعة، استدعت الخارجية القطرية، السفير الألماني كلاوديوس فيشباخ، احتجاجاً على تصريحات لوزيرة داخلية بلاده نانسي فيزر، تحدثت فيها عن "الملف الحقوقي للدوحة وعدم حقها في استضافة المونديال".

ووفق البيان، استنكر الحجرف، تصريحات فيزر، بشأن استضافة دولة قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022.

وأكد: "موقف دول مجلس التعاون الداعم لدولة قطر في التصدي لأي تدخل في شؤونها الداخلية من خلال نشر الادعاءات التي لا تخدم قيام علاقات طبيعية بين البلدَين".

وقال إن "قطر ماضية في تحقيق الإنجازات، واستضافتها لبطولة كأس العالم 2022، يعد مصدر فخر واعتزاز مستحق".

وأشاد بـ"الدور الرائد الذي تضطلع به دولة قطر في بناء التواصل الحضاري، وتعزيز التفاهم بين الشعوب في إطار من الاحترام المتبادل".

والثلاثاء، كشف أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في خطاب أن بلاده تعرضت لحملة غير مسبوقة منذ أن نالت شرف استضافة كأس العالم، لم يتعرض لها أي بلد مضيف.

وتستضيف قطر نهائيات كأس العالم لكرة القدم، بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول المقبلين بمشاركة 32 منتخباً.

وهذه أول مرة تستضيف دولة في الشرق الأوسط والعالم العربي البطولة الأشهر في عالم كرة القدم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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