سياسة
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اليابان تعتزم تشكيل قيادة مشتركة للدفاع الذاتي والتعاون مع الولايات المتحدة
تعتزم اليابان تشكيل قيادة مشتركة جديدة لإدارة عمليات قوات الدفاع الذاتي، والتي ستركز على تعزيز التعاون مع الجيش الأمريكي في مجال الدفاع. وتهدف اليابان إلى إنشائها في أقرب وقت ممكن في وقت تتوخى فيه الحذر من حدوث أي أزمة في مضيق تايوان.
اليابان تعتزم تشكيل قيادة مشتركة للدفاع الذاتي والتعاون مع الولايات المتحدة
قالت الصحيفة إن مهمة القيادة المشتركة ستتمثل في تنسيق الاستراتيجيات وتعزيز التعاون مع الجيش الأمريكي / Reuters
29 أكتوبر 2022

ذكرت صحيفة Nikkei اليابانية أن طوكيو ستشكل قيادة مشتركة جديدة لإدارة عمليات قوات الدفاع الذاتي البرية والبحرية والجوية، وتهدف إلى إنشائها في عام 2024.

وقالت الصحيفة إن مهمة القيادة المشتركة ستتمثل في تنسيق الاستراتيجيات مع التركيز على تعزيز تعاون اليابان مع الجيش الأمريكي في مجال الدفاع في حالات الطوارئ.

وقد تُجرى إعادة الهيكلة تلك في أقرب وقت بحلول عام 2024، إذ تتحوط اليابان من حدوث أي أزمة في مضيق تايوان.

ولإنشاء النظام الجديدة المشترك يتوجب على الحكومة اليابانية أولاً تعديل قانون قوات الدفاع الذاتي. بحيث تحدد سياسته في ثلاث وثائق متعلقة بالأمن تُراجَع في نهاية العام الجاري.

وبمجرد إجراء التعديلات، تعتزم اليابان إنشاء نظام استجابة سريعة بحلول عام 2027، وهو وقت يتوقع فيه خبراء أن تقدم فيه الصين على غزو تايوان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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