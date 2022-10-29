ذكرت صحيفة Nikkei اليابانية أن طوكيو ستشكل قيادة مشتركة جديدة لإدارة عمليات قوات الدفاع الذاتي البرية والبحرية والجوية، وتهدف إلى إنشائها في عام 2024.

وقالت الصحيفة إن مهمة القيادة المشتركة ستتمثل في تنسيق الاستراتيجيات مع التركيز على تعزيز تعاون اليابان مع الجيش الأمريكي في مجال الدفاع في حالات الطوارئ.

وقد تُجرى إعادة الهيكلة تلك في أقرب وقت بحلول عام 2024، إذ تتحوط اليابان من حدوث أي أزمة في مضيق تايوان.

ولإنشاء النظام الجديدة المشترك يتوجب على الحكومة اليابانية أولاً تعديل قانون قوات الدفاع الذاتي. بحيث تحدد سياسته في ثلاث وثائق متعلقة بالأمن تُراجَع في نهاية العام الجاري.

وبمجرد إجراء التعديلات، تعتزم اليابان إنشاء نظام استجابة سريعة بحلول عام 2027، وهو وقت يتوقع فيه خبراء أن تقدم فيه الصين على غزو تايوان.