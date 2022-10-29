هنأ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان السبت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمناسبة "عيد الجمهورية".

وحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية، فقد بعث الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان، برقيتي تهنئة إلى لرئيس أردوغان، بمناسبة "عيد الجمهورية".

وأعرب العاهل السعودي وولي عهده، في البرقيتين، عن تمنياتهما بمزيد من التقدم والازدهار للحكومة والشعب التركي.

وتحتفل تركيا بعيد الجمهورية، في 29 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، وهو ذكرى إعلان الجمهورية على يد مصطفى كمال أتاتورك عام 1923.