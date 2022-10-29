سياسة
2 دقيقة قراءة
تعرَف أبرز الزعماء العرب الذين هنؤوا الرئيس أردوغان بعيد الجمهورية
تسلم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برقيات عدة من زعماء دول عربية للتهنئة بمناسبة الذكرى الـ99 عيد الجمهورية.
تعرَف أبرز الزعماء العرب الذين هنؤوا الرئيس أردوغان بعيد الجمهورية
تحتفل تركيا بـ"عيد الجمهورية"، في 29 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام / AA
29 أكتوبر 2022

هنّأ زعماء دول عربية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمناسبة الذكرى التاسعة والتسعين لعيد الجمهورية.

وحسب بيانات رسمية، بعث زعماء السعودية وقطر والإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان والمغرب برقيات تهنئة للرئيس أردوغان بمناسبة عيد الجمهورية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أن الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بعثا برقيتي تهنئة إلى الرئيس التركي، وأعربا فيهما عن تمنياتهما بمزيد من التقدم والازدهار للحكومة والشعب التركي.

من جانبه، أفاد الديوان الأميري القطري، بأن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أرسل برقية تهنئة إلى أردوغان بمناسبة احتفالات عيد الجمهورية.

كما أرسل الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، برقيتي تهنئة بالمناسبة ذاتها، إلى الرئيس التركي، وفق وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

وبعث عاهل البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وولي عهده سلمان بن حمد آل خليفة، برقيتين إلى أردوغان، لتهنئته بعيد الجمهورية، وتمنيا لتركيا مزيداً من التقدم والازدهار، حسب وكالة الأنباء البحرينية "بنا".

أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد، ورئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد، بعثوا كذلك برقيات منفصلة إلى الرئيس التركي لتهنئته بالمناسبة الوطنية، كما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

في السياق، ذكرت وكالة الأنباء العمانية أن السُّلطان هيثم بن طارق، أرسل برقية تهنئة إلى الرئيس أردوغان، بمناسبة الذكرى التاسعة والتسعين لإعلان الجمهورية.

وأفادت وكالة الأنباء المغربية الرسمية، بأن الملك محمد السادس، بعث برقية تهنئة إلى الرئيس التركي، بمناسبة عيد الجمهورية، وأكد فيها حرصه على مواصلة العمل للسير قدماً في تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين وتنويع مجالاتها.

وتحتفل تركيا بـ"عيد الجمهورية"، في 29 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، وهو ذكرى إعلان الجمهورية على يد مصطفى كمال أتاتورك عام 1923.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us