هنّأ زعماء دول عربية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمناسبة الذكرى التاسعة والتسعين لعيد الجمهورية.

وحسب بيانات رسمية، بعث زعماء السعودية وقطر والإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان والمغرب برقيات تهنئة للرئيس أردوغان بمناسبة عيد الجمهورية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أن الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بعثا برقيتي تهنئة إلى الرئيس التركي، وأعربا فيهما عن تمنياتهما بمزيد من التقدم والازدهار للحكومة والشعب التركي.

من جانبه، أفاد الديوان الأميري القطري، بأن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أرسل برقية تهنئة إلى أردوغان بمناسبة احتفالات عيد الجمهورية.

كما أرسل الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، برقيتي تهنئة بالمناسبة ذاتها، إلى الرئيس التركي، وفق وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

وبعث عاهل البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وولي عهده سلمان بن حمد آل خليفة، برقيتين إلى أردوغان، لتهنئته بعيد الجمهورية، وتمنيا لتركيا مزيداً من التقدم والازدهار، حسب وكالة الأنباء البحرينية "بنا".

أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد، ورئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد، بعثوا كذلك برقيات منفصلة إلى الرئيس التركي لتهنئته بالمناسبة الوطنية، كما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

في السياق، ذكرت وكالة الأنباء العمانية أن السُّلطان هيثم بن طارق، أرسل برقية تهنئة إلى الرئيس أردوغان، بمناسبة الذكرى التاسعة والتسعين لإعلان الجمهورية.

وأفادت وكالة الأنباء المغربية الرسمية، بأن الملك محمد السادس، بعث برقية تهنئة إلى الرئيس التركي، بمناسبة عيد الجمهورية، وأكد فيها حرصه على مواصلة العمل للسير قدماً في تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين وتنويع مجالاتها.

وتحتفل تركيا بـ"عيد الجمهورية"، في 29 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، وهو ذكرى إعلان الجمهورية على يد مصطفى كمال أتاتورك عام 1923.