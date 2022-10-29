أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن السيارة الكهربائية المحلية "توغ" ستزيّن شوارع عديد من دول العالم في الفترة القادمة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها السبت خلال مشاركته في حفل افتتاح مجمع تصنيع السيارة المحلية في منطقة غيمليك بولاية بورصة (شمال غرب).

وقال أردوغان: "سيارة توغ ستزين بمشيئة الله طرق عديد من دول العالم في الفترة القادمة بوصفها علامة تجارية تركية مرموقة".

وأضاف: "توغ هو اسم المشروع الذي جعلنا نستمتع جميعاً ببناء هذا الحلم المشترك من أجل مستقبل قوي لبلدنا".

وتابع: "نشهد تحقيق حلم استمر 60 عاماً مع أول سيارة توغ خرجت من الإنتاج المتسلسل".

وذكر أن مصنع سيارات "توغ" صديق للبيئة، وبني على أرض مساحتها 1.2 مليون متر مربع، وأن مساحته المغلقة تبلغ 230 ألف متر مربع.

وتقدم أردوغان بالشكر إلى المساهمين في مجموعة الشركات المشرفة على تصنيع السيارة التركية (TOGG).

وتتكون الشركات المذكورة من مجموعة الأناضول، وبي إم سي، وتوركسل للاتصالات، وزورلو القابضة، ومجموعة كوك.

كما قدم الرئيس التركي تهانيه الحارة للفنيين والمهندسين وجميع العمال الذين بذلوا قصارى جهدهم لإنتاج السيارة المحلية.

وأشار أردوغان إلى اتفاق بلاده مع واحدة من كبرى شركات العالم لإنتاج بطاريات أيونات الليثيوم في تركيا (لاستخدامها في السيارة توغ).

وبشأن السعر المتوقع للسيارة التركية، قال أردوغان "أعتقد أن سعر سيارة “TOGG” سوف يُعلَن في فبراير/شباط بالتزامن مع بدء البيع المسبق".

والسيارة المنتجة من طراز CSUV العائلية المدمجة (الفئة المتوسطة)، وتولّى الرئيس رجب طيب أردوغان قيادتها حتى منصة المراسم.

وتمتلك أنقرة الحقوق الفكرية والصناعية للسيارة بنسبة 100%، وتسعى من خلالها لبناء علامة تجارية عالمية وتشكيل نواة لنظام تنقل تركي متكامل.

وكشف أردوغان أن المصنع سينتج مليون سيارة حتى عام 2030 وسيسهم بأكثر من 50 مليار دولار في الدخل الوطني، و7 مليارات دولار في خفض عجز الحساب الجاري.

ولفت إلى اتفاق جرى التوصل إليه مع واحدة من كبرى شركات العالم لإنتاج بطاريات أيونات الليثيوم في تركيا لاستخدامها في السيارة توغ.

وأكد أنه قريباً في هذا الإطار سيوضَع حجر الأساس لبناء مصنع للبطاريات في أرض مجاورة لمصنع "توغ"، على مساحة 609 آلاف متر مربع.

وقال إن حكومته عندما انطلقت في مشروع السيارة وضعت نصب أعينها جعل تركيا قاعدة إنتاج للسيارات الكهربائية في العالم.

وأوضح الرئيس التركي أن مشروع "توغ" يشكل القاطرة التي تقود إلى هذا الهدف.

وشدد على أن لدى الشركات العالمية اهتماماً كبيراً تجاه تركيا فيما يخص الاستثمار في السيارات الكهربائية.

وأشار إلى استعداد الحكومة لإطلاق مشروع من أجل بناء أكثر من 1500 وحدة شحن سريع للسيارات في 81 ولاية تركية.

وبيّن أردوغان أن "توغ" بدورها ستطرح للخدمة 1000 جهاز شحن في أكثر من 600 نقطة في عموم تركيا.

وأواخر 2019، كشفت تركيا عن ميلاد أول سيارة وطنية محلية، واليوم تفتتح المصنع تزامناً مع الذكرى السنوية 99 لتأسيس الجمهورية في 29 أكتوبر/تشرين الأول 1923.