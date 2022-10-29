سياسة
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كارثة "الهالوين".. مقتل وإصابة مئات جرّاء تدافع في كوريا الجنوبية
أعلنت السلطات الكورية الجنوبية مقتل نحو 146 شخصاً السبت وإصابة نحو 150 في تدافع بحي وسط سيول حيث احتشد آلاف في شوارع ضيقة للاحتفال بعيد هالوين.
كارثة "الهالوين".. مقتل وإصابة مئات جرّاء تدافع في كوريا الجنوبية
وكالة أنباء يونهاب نقلت عن شاهد لم تحدد هويته قوله إنه رأى ضحايا يدهسون حتى الموت. / AFP
29 أكتوبر 2022

لقى نحو 146 شخصاً مصرعهم السبت وأصيب نحو 150 في تدافع بحي وسط سيول حيث احتشد آلاف في شوارع ضيقة للاحتفال بعيد "الهالوين"، وفق ما أعلنت السلطات.

وصرح المسؤول في الدفاع المدني الكوري الجنوبي تشوي سونغ بوم للصحفيين في مكان الحادث "حتى الساعة 2,30 فجر الأحد (بالتوقيت المحلي) قضى 146 شخصاً واصيب مئة".

وأوضح أن التدافع وقع قرابة الساعة العاشرة ليلاً (23,00 ت غ)، ولقي عديد من الضحايا مصرعهم دهساً.

وأضاف تشوي "العدد الكبير من الضحايا هو نتيجة تعرض كثيرين للدهس خلال احتفالية هالوين"، لافتاً إلى أن عدد القتلى قد يرتفع.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب عن شاهد لم تحدد هويته قوله إنه رأى ضحايا يُدهسون حتى الموت.

وأضاف الشاهد "تكوم الناس بعضهم فوق بعض. كان البعض يفقد وعيه تدريجياً فيما بدا البعض ميتاً في تلك المرحلة".

وأشار تشوي إلى نقل 74 جثة إلى المستشفيات المحلية ووضع 46 جثة أخرى في صالة ألعاب رياضية قريبة.

وكان المسؤول أفاد في حصيلة سابقة بمصرع 59 شخصاً وإصابة 150 آخرين.

وأعلن الدفاع المدني في بداية الأمر تعرض عشرات الأشخاص إلى سكتة قلبية في حي إتايوان في وسط العاصمة خلال احتفالات "الهالوين".

وفي كوريا الجنوبية، يستعمل الدفاع المدني عبارة سكتة قلبية لأن الأطباء وحدهم هم من يعلنون رسمياً حالة الوفاة.

وقع التدافع قرب فندق هاميلتون في منطقة إتايوان النابضة بالحياة ويُعتقد أن عدداً كبيراً من الأشخاص دخلوا إلى زقاق ضيق بجوار الفندق، وفق يونهاب.

ودعا رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول المستشفيات إلى الاستعداد لاستقبال المصابين، وفق ما أفاد مكتبه.

في غضون ذلك، قرر رئيس بلدية سيول أوه سي هون قطع زيارته لأوروبا والعودة إلى البلاد، حسبما ذكرت الوكالة نقلاً عن مسؤولين في البلدية.

- إسعافات أولية

وأظهرت صور نشرتها وكالة يونهاب للأنباء أكثر من عشرة أشخاص ممددين في أحد الشوارع يقدم عناصر الإنقاذ الاسعافات الأولية لعدد منهم، فيما فرضت الشرطة طوقاً أمنياً.

وأكد متحدث باسم إدارة الإطفاء أنه جرى إرسال 140 سيارة إسعاف للاهتمام بالضحايا.

وحسب مقطع فيديو صور في المكان، غُطّي نحو 20 شخصاً ممدداً بملاءات وبطانيات، ووضع ضحايا آخرون على نقالات حملتهم إلى سيارات الإسعاف.

احتفالات "الهالوين" هذا العام هي الأولى في كوريا الجنوبية منذ جائحة كوفيد-19، وأُجبر الكوريون الجنوبيون على وضع كمامات خلال حضور فاعلياتها في الهواء الطلق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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