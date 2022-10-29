قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية تانجو بيلغيتش إنه يأمل أن تكون القمة العربية في الجزائر وسيلة لمرحلة جديدة من العلاقات بين بلاده والدول الأعضاء في الجامعة.

جاء ذلك في رده على استفسار صحفي حول علاقات تركيا مع الدول الأعضاء في الجامعة العربية، قبيل القمة المرتقبة في 1 و2 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

كما تمنى بيلغيتش النجاح للقمة في التوصل إلى نتائج حول المسألة الفلسطينية التي سماها “قضيتنا المشتركة“.

وأكد أن بلاده ترغب في تطوير علاقاتها مع الجامعة العربية والدول الأعضاء.

وقال: "نريد تطوير علاقاتنا مع الجامعة العربية والأشقاء من الدول الأعضاء في إطار الاحترام المتبادل، ونرغب في حل المسائل العالقة وتعميق تعاوننا أكثر".

وانطلقت في العاصمة الجزائرية، السبت، اجتماعات وزراء الخارجية العرب التحضيرية للقمة العربية في دورتها الـ 31 المقرر عقدها يومي 1 و2 نوفمبر القادم في الجزائر.