اعتبرت فصائل فلسطينية السبت أن عملية إطلاق النار بمستوطنة كريات أربع قرب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية "ردّاً على جرائم المستوطنين" الإسرائيليين.

جاء ذلك في بيانات منفصلة صدرت عن حركة المقاومة الإسلامية حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركة المجاهدين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.

وقُتل مستوطن إسرائيلي وأصيب آخران السبت في إطلاق نار بمستوطنة كريات أربع قرب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وقال الناطق باسم حماس حازم قاسم إن "عملية مستوطنة كريات أربع الليلة تثبت أن المقاومة قادرة على مفاجأة الاحتلال بضربات قوية".

وأضاف: "رصاص المقاومة هو الرد العملي على الاستيطان الصهيوني وجرائم المستوطنين وعدوانهم على المسجدين الأقصى والإبراهيمي".

بدورها قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن "عملية الخليل أكدت أن مقاومة شعبنا في تصاعد ودماء شهدائنا فجر ثورة ومقاومة وتحرير".

من جانبها قالت حركة المجاهدين إن هذه "العملية البطولية تؤكد أن طريق الاشتباك والمواجهة هو أنجع الطرق في مواجهة غطرسة الاحتلال وبطشه المتواصل بحق شعبنا وأرضنا، لأن العدو المجرم لا يفهم إلا لغة القوة والمواجهة".

من ناحيتها اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن "هذه العملية البطولية تشكل فشلاً ذريعاً للمنظومة الأمنية الإسرائيلية رغم محاولات الاحتلال وقف المقاومة المتصاعدة في الضفة والقدس".

وفي وقت سابق السبت قُتل مستوطن إسرائيلي وأصيب آخران في إطلاق نار بمستوطنة كريات أربع، فيما أعلن جيش الاحتلال تحييد المنفذ.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "بعد ورود أنباء عن إطلاق النار في الخليل أطلق شخص النار في منطقة كريات أربع وجرى تحييد المنفذ على الفور من قبل ضابط أمن مدني".

وأضاف البيان: "أصيب عدد من المدنيين بجروح نتيجة إطلاق النار، وأُرسل الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما بدأت قوات الجيش الإسرائيلي تفتيش المنطقة بحثاً عن مشتبه بهم إضافيين".

ولاحقاً نقلت قناة "كان" الرسمية عن المتحدث باسم مستشفى هداسا الإسرائيلي قوله إن "شخصاً يبلغ من العمر 50 عاماً توفي متأثراً بإصابته بإطلاق النار".

وأشار المتحدث باسم المستشفى إلى أن الإصابتين الأخريين متوسطتان.

بدورها ذكرت قناة "12" الإسرائيلية أن إطلاق النار وقع قرب منزل عضو الكنيست (البرلمان) المتطرّف إيتمار بن غفير.

ونشر بن غفير تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر قال فيها إنه وعائلته "بخير".

وبن غفير عضو كنيست متطرف يرأس حزب "الصهيونية الدينية" اليميني، وهو معروف بتصريحاته العدائية تجاه الفلسطينيين كما يتزعم المقتحمين للمسجد الأقصى بشكل منتظم.